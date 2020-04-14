Представник Держдепу Джордж Кент сприяв розкраданню коштів платників податків США за допомогою підставної компанії, – Деркач

Народний депутат України Андрій Деркач (позафракційний) звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявою, де були викладені факти шахрайського освоєння виділених США коштів матеріальної допомоги та сприяння цьому колишнього Тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента.

Електронна копія заяви опублікована на сторінці нардепа Деркача у соціальній мережі Facebook.

За словами Деркача, Джордж Кент фактично перешкоджав законній діяльності українських правоохоронних органів з розслідування розкрадання грошей американських платників податків. Як доказ Деркач наводить лист Джорда Кента в Генеральну прокуратуру, в якому він безпосередньо говорить про недоречність розслідування щодо отриманої від США допомоги за програмою "Підтримки реформи кримінальної юстиції в Україні".

"Фактично цим листом Джордж Кент прикриває схему розкрадання коштів американських платників податків і незаконно втручається в діяльність правоохоронного органу України. А з огляду на те, що Джордж Кент зараз працівник Державного департаменту США, а організація IDLO досі виконує функцію освоєння американських засобів, є підстави вважати, що Джордж Кент активно сприяє протиправним діям щодо продовження нецільового використання та відмивання коштів через організацію IDLO і ТОВ "Сайметрікс-Україна", – написав Деркач.

Більш того, згідно з інформацією Деркача, частина інформації, яка стосувалася незаконного, на його думку, освоєння коштів за допомогою ТОВ "Сайметрікс-Україна", була знищена навмисно.

"За дорученням Офісу генерального прокурора України, було знищено 449 кг матеріалів атестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури України. ТОВ "Сайметрікс-Україна" була фактичним виконавцем переатестації. Ця компанія до цього часу жодної діяльності не вела і жодного разу не подавала податкової звітності. Більше того, під час проведення тестування у жовтні 2019 року компанія змінила власника. Так, замість подружжя психологів, які заснували цю компанію, її власником стала особа основним видом діяльності якої є "Роздрібна торгівля поза магазинами", – заявив Деркач.

Виходячи з вищенаведеного, нардеп стверджує, що є всі підстави вважати компанію ТОВ "Сайметрікс-Україна" фірмою, що створена для єдиного завдання – виведення коштів матеріально-технічної допомоги США.

Також Деркач зазначає, що Джордж Кент у своїх діях також синхронізувався з віце-президентом США Джозефом Байденом з метою тиску на колишнього Генпрокурора Віктора Шокіна та його подальшого звільнення. Таким чином, на думку Деркача, вони хотіли перешкодити розслідуванню розкрадань грошей американських платників податків, а також розслідування справ "Бурісми", де син Джозефа Байдена займав керівну посаду.

Нардеп наголосив, що Джозеф Байден за допомогою Джорджа Кента намагався встановити тотальний контроль за нафто/газо добувною сферою України.

"Що стосується мотивів Джорджа Кента, на думку журналістів-розслідувачів, є всі підстави вважати, що основним з них є те, що Джордж Кент займаючи посаду Тимчасово повіреного у справах США в Україні особисто сприяв ініціативам та діям Джо Байдена і так званим представникам Democorruption, а також відмиванню, нецільовому використанню коштів американських платників податків, які Україна отримувала у вигляді матеріально-технічної допомоги", – зазначає у своїй заяві Деркач.

Також Деркач закликав залучити до розслідування фактів, які викладені у його заяві, Міністерство юстиції США.

"Виходячи з того, що "освоєні" через злочинну схему гроші, є коштами платників податків США, прошу в рамках міжнародного співробітництва звернутися до Міністерства юстиції США про необхідність перевірки дій Джорджа Кента і невстановлених осіб відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні, відповідальних за виконання програми "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" та освоєння коштів матеріально-технічної допомоги", – написав Деркач.

Крім того, за словами Деркача, Джордж Кент брав участь у створенні та координації діяльності Національного антикорупційного бюроУкраїни (НАБУ), яке фактично втрутився у вибори президента США у 2016 році, опублікувавши непідтверджену інформацію щодо керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.