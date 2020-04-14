Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"

У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського, буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього масштабного проекту.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавирусу. Харків - наукова столиця України, і 2020 рік у нас - рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення в нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополіса ХТЗ", - розповів мер Харкова.

Як зазначив Кернес, місто підтримає розвиток досліджень в сфері медицини і фармації в Екополісі ХТЗ, і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.

"Я як мер і вся моя команда зробимо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати самі передові препарати і вакцини - і не тільки проти коронавирусу. Харків - це наука, Харків - це медицина і фармація, Харків - це високі технології! Так було, є і буде!", - заявив мер міста.

У DCH Ярославського підтвердили намір створити суперсучасний вірусологічний центр, причому в стислі терміни.

"Все, що стосується охорони здоров'я - це високі технології. А, значить, спочатку один із пріоритетних напрямків "Екополісу ХТЗ", - повідомили в прес-службі.

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" створюється на базі легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки. "Екополіс ХТЗ" буде складатися з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів.

Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" близько $1 млрд, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць. Інноваційні технології, розроблені для "Екополісу ХТЗ", дозволять підняти на новий рівень стратегічно важливе для України з її потужним агросектором виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості і міжнародних економічних зв'язків.