Кабмін пропонує заборонити в'їзд іноземцям та виїзд українцям при оголошенні карантину

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити йому забороняти в'їзд іноземцям та виїзд українцям при оголошенні карантину. Про це йдеться в законопроекті №3321, зареєстрованому в Раді 10 квітня, передають Українські Новини.

Так, законопроект передбачає, що в разі оголошення карантину Кабмін може прийняти рішення про тимчасове обмеження або заборони в'їзду на територію України іноземців та транспорту з країн, де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Також приймати рішення про заборону виїзду українців за межі України.

Крім цього, пропонується затвердити, що у разі відсутності підстав для госпіталізації осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, а також осіб, що мали контакт з хворими, зазначені особи повинні надати згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, які передбачають, зокрема, згоду на самоізоляцію або ізоляцію протягом визначеного лікарем терміну.

Також пропонується тих, хто відвідували країни або регіони, де є випадки захворювання інфекційною хворобою,або тих, хто контактував з хворими і відповідно відправляти на самоізоляцію за їх письмовою згодою.

Як повідомляли Українські Новини, 9 квітня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення обов'язкової обсервації прибулих з-за кордону громадян.

Крім того, у Київській області за останнім даними зафіксовано 216 хворих на коронавірус.