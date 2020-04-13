Сєвєродонецький "Азот" відновив виробництво аргону, азоту і медичного кисню

Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, відновив виробництво промислових газів - аргону, азоту і медичного кисню.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"Відновлення на підприємстві повного циклу виробництва аміаку, карбаміду та аміачної селітри дозволило налагодити виробництво аргону, кисню медичної якості та азоту. Це побічні продукти, які легко виробляти, якщо налагоджено виробництво азотних добрив. За своєю суттю виробництво і продаж промислових газів - не такий маржинальний бізнес, як, наприклад, виробництво азотних добрив. Але якщо у підприємства з'являється можливість заробляти на побічному продукті виробництва, ми будемо це робити. Підприємство диверсифікує свої джерела доходів і робить бізнес більш стійким. Ми збільшуємо кількість наших клієнтів, а також кількість ринків, на яких ми присутні", - зазначив голова правління підприємства Леонід Бугайов.

Згідно з повідомленням, підприємство отримує аргон вищого гатунку (концентрація 99,99%) на установці "Аргон", що працює в цеху виробництва аміаку 1-А, потужність установки становить 300 тонн аргону на місяць.

Також підприємство зможе випускати 4 500 тонн кисню медичної якості та 300 тонн азоту на місяць, при цьому поки азот і кисень виробляються для внутрішнього споживання (використовуються в технологічних схемах і під час виробництва мінеральних добрив, зокрема карбаміду).

Згідно з повідомленням, в 2013 році підприємство отримало ліцензію від Державної служби з лікарських засобів на виробництво і продаж медичного кисню та інвестувало понад 200 тис. гривень в запуск виробництва цього продукту.

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 березня 2020 року на "Сєвєродонецькому Азоті" відновлено повний цикл виробництва добрив.

У 2019 підприємство у 3 рази збільшило виробництво міндобрив.

Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.