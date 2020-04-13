У боротьбі з поширенням короновірусу чеська поліція змусила нудистів надіти ... маски

Порушення правил карантину пандемії коронавірусу фіксуються як в Україні, так і за її межами. Як інформували Українські Новини, активісти оприлюднили відео, на якому колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, прогулюючись по набережній Дніпра в Києві без захисних масок. Тим самим ці особи проігнорували встановлені Кабінетом Міністрів обмежувальні заходи під час карантину.

А в Чеської Республіці поліція припинила порушення громадського порядку з боку нудистів. Як повідомляє портал місцевих правоохоронців, любителів засмагати "у чому мати народила" офіцери виявили на березі одного зі ставків у районі місцевого курорту Лазне-Богданеч. Втім, як запевняють поліцейських сам факт перебування громадян на природі без одягу не є правопорушенням і в звичайній ситуації не був би якось покараний.

"В принципі, громадяни можуть перебувати в відведених та встановлених для подібного відпочинку місцях і без одягу. Але, у відповідності до вказівок влади вони повинні прикривати роти спеціальними масками", - зазначила прес-офіцер поліції Чехії майор Маркета Яновська.

За інформацією правоохоронців, під час проведеного наступного дня аналогічного рейду в районі нудистського пляжу поліцейські знову зафіксували велику кількість любителів "голого відпочинку". Однак цього разу всі вони були в масках.