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13 квітня 2020, понеділок, 06:13 6 Фото
Суспільство 2020-04-13T07:45:01+03:00
Українські Новини
У боротьбі з поширенням короновірусу чеська поліція змусила нудистів надіти ... маски

У боротьбі з поширенням короновірусу чеська поліція змусила нудистів надіти ... маски

Павло Твердохліб
Маски, Чехія, Пандемія, Коронавірус, Нудист
Поліція Чеської Республіки. Фото: tydenikpolicie.cz
Поліція Чеської Республіки. Фото: tydenikpolicie.cz

Порушення правил карантину пандемії коронавірусу фіксуються як в Україні, так і за її межами. Як інформували Українські Новини, активісти оприлюднили відео, на якому колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, прогулюючись по набережній Дніпра в Києві без захисних масок. Тим самим ці особи проігнорували встановлені Кабінетом Міністрів обмежувальні заходи під час карантину.

А в Чеської Республіці поліція припинила порушення громадського порядку з боку нудистів. Як повідомляє портал місцевих правоохоронців, любителів засмагати "у чому мати народила" офіцери виявили на березі одного зі ставків у районі місцевого курорту Лазне-Богданеч. Втім, як запевняють поліцейських сам факт перебування громадян на природі без одягу не є правопорушенням і в звичайній ситуації не був би якось покараний.

"В принципі, громадяни можуть перебувати в відведених та встановлених для подібного відпочинку місцях і без одягу. Але, у відповідності до вказівок влади вони повинні прикривати роти спеціальними масками", - зазначила прес-офіцер поліції Чехії майор Маркета Яновська.

За інформацією правоохоронців, під час проведеного наступного дня аналогічного рейду в районі нудистського пляжу поліцейські знову зафіксували велику кількість любителів "голого відпочинку". Однак цього разу всі вони були в масках.

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