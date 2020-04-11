Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю

12 квітня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +13...+21 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі 0...-5 градусів, удень +3...+8 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +9...+17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +11...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +9...+16 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі сильні заморозки, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +12...+18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +0...+5 градуси, вдень +14...+16 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в Україні знову вдарили заморозки дощами і сильними поривами вітру.

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