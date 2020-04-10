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10 апреля 2020, пятница, 06:00 524 Карта
Жизнь 2020-04-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Резко похолодает: синоптик шокировала прогнозом на Вербное воскресенье и Страстную неделю

Резко похолодает: синоптик шокировала прогнозом на Вербное воскресенье и Страстную неделю

Надежда Комендантова
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Заморозки. Снег. Фото: Pinterest
Заморозки. Снег. Фото: Pinterest

После аномального потепления в начале месяца в Украину резко изменится погода. В конце недели и на Вербное воскресение придут долгожданные дожди. А на следующей неделе и вовсе ударят ночне морозы, снегопады и сильные заморозки. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 

"Селфи космическое показывает нам влажный атмосферный фронт, который уже организует дожди в Латвии, Литве, Беларуси и Польше. 10 апреля, этот фронт будет пересекать Украину. Поэтому также вероятные дожди, небольшие, максимум умеренные. На Западе и Севере эта желанная влага упадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении", - сообщила синоптик.

На фоне дождей в северных и западных областях похолодает – до +11-15 градусов. На остальной территории в пятницу еще будет тепло – около +15-22 градусов. Ветер перейдет в пятницу на северо-западный и усилится иногда даже в штормовых значений, до 15-20 м / с.

Погода в Киеве 10 апреля также будет почти вдвое холоднее, чем сегодня. Температура воздуха снизится с нынешних +20 градусов до +11-12 градусов в пятницу днем. Ощущение холода усилит сильный ветер.

Ночью и утром в Киеве обещают дождь. Но к обеду все закончится и даже успеет просохнуть.

"В ближайший понедельник снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до +5-10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки", – описала предстоящую метеокарусель Диденко.

По словам синоптика, потепление вернется в Украину в Чистый четверг, с 16 апреля.

Прогноз погоды в Украине 12 апреля. Прогноз погоды в Украине 12 апреля.

"Около Вербного воскресенья всегда погода капризничает. Поэтому не пугайтесь, носки теплые далеко не прячьте, таблетки от головы и артериального давления также держите вблизи, открывайте себе новые книги, рецепты, музыку и собирайте хороших людей вокруг. И не забудьте покормить кота, который уже испытывает похолодание и просит есть в два раза больше", - рекомендует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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