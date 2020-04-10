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10 квітня 2020, пʼятниця, 20:47 5
Африка 2020-04-10T20:51:04+03:00
Українські Новини
ВООЗ готується до спалаху Еболи в Африці

ВООЗ готується до спалаху Еболи в Африці

Елизавета Кесельман
Африка, ВООЗ, Ебола, Спалах епідемії
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше звинуватив Тайвань в прояві расизму, заявив про те, що Африка очікує спалах Еболи. Про це він заявив в Twitter.

Відзначається, що перший випадок був зафіксований в Демократичній Республіці Конго.

 

Today I convened a meeting of the Emergency Committee on #Ebola in #DRC. After 52 days without a case, surveillance & response teams on the ground have confirmed a new case. We have been preparing for and expecting more cases.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020

"Сьогодні я скликав засідання Надзвичайного комітету з Эболе в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Через 52 днів групи спостереження та реагування на місцях підтвердили новий випадок. Ми готувалися і чекаємо нових випадків", - заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що у зв'язку з цим уряд ДРК не зможе оголосити про припинення спалаху Еболи в понеділок, як було заплановано.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Демократичній Республіці Конго зафіксований спалах Еболи.

Тим часом, у 2016 вчені заявили про отримання 100% вакцини від Еболи.

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