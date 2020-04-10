Чорновол вручили підозру у вбивстві людини, їй загрожує довічне ув'язнення

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому депутату Верховної Ради Тетяні Чорновол ("Народний фронт"), у якої сьогодні проводився обшук, про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" у 2014 і заподіянні смерті людині.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 підозрювана керувала діями групи осіб і безпосередньо брала участь у підпалі будинку в центрі Києва на вулиці Липська, де знаходився офіс однієї з політичних партій. В результаті пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився в приміщенні партійного офісу", - йдеться в повідомленні.

10 квітня 2020 слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної, під час яких вилучено речові докази: предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Обшуки у Чорновол. Фото: ДБР

Вогнепальна зброя. Фото: ДБР

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує як Чорновол перелізла паркан з колючим дротом, щоб незаконно потрапити на брифінг.