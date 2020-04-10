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10 квітня 2020, пʼятниця, 12:19 5
Економіка 2020-04-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
В 1-му кварталі "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив на 30%

В 1-му кварталі "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив на 30%

Александр Дмитриенко
Group DF, Рівнеазот, міндобрива
Мінеральні добрива Фото: Пенза-прес
Мінеральні добрива Фото: Пенза-прес

У січні-березні великий виробник мінеральних добрив "Рівнеазот" (Рівненська область), що входить до складу компанії Ostchem, збільшив виробництво мінеральних добрив на 30% до 202,1 тис. тонн порівняно з 1 кварталом 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

Аміачної селітри випущено 149,5 тис. тонн, вапняно-аміачної селітри - 42,8 тис. тонн, аміаку водного технічного - 9,8 тис.тонн. Підприємство також виробило 91,8 тис. тонн технічного аміаку і 144,4 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"Ми продовжуємо зростати. Підприємство забезпечило аграріїв найбільш затребуваними в весняний період видами мінеральних добрив і повністю виконує свої зобов'язання перед агровиробниками. У першому кварталі, порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяги виробництва зросли майже на третину", - прокоментував голова правління підприємства Михайло Заблуда.

За його інформацією, найбільше зросло виробництво аміаку (+ 350%), також збільшились обсяги продуктів переробки аміаку - аміачної селітри (+ 2%) і аміачної води (+ 166%).

"Базових причин такого зростання кілька. Перша - це чинне ембарго на ввезення російських добрив на територію України. Обмежувальні заходи частково спрацювали. Друга, і основна причина - підприємство було повністю забезпечено газом за прийнятними цінами в зимовий період. Третя - поступово зростає попит на міндобрива. Багато наших клієнтів реально збільшують обсяги внесення добрив на гектар ", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році "Рівнеазот" збільшив виробництво мінеральних добрив в 2,4 рази, або на 668,5 тис. тонн до 1,135 млн тонн порівняно з 2018 роком.

"Рівнеазот" входить до групи хімічних компаній Ostchem Group, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

Основний напрямок роботи підприємства - виробництво мінеральних азотних добрив, також підприємство випускає кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.

Проектна виробнича потужність ПрАТ "Рівнеазот" із виробництва аміаку становить 400 тис. тонн за рік, аміачної селітри - 520 тис. тонн за рік, КАС - 400 тис. тонн за рік.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в низці країн Європи і Азії.

Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.

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