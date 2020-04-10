Податкова оштрафувала тютюнову компанію на 123 млн гривень

Державна податкова служба оштрафувала тютюнову компанію Philip Morris Україна" на загальну суму 123,4 млн гривень за результатами перевірки трансфертного ціноутворення, компанія розпочала процес оскарження рішення в судовому порядку.

Про це Українським Новинам повідомив фінансовий директор компанії Максим Барабаш.

"Перевірка з питань трансфертного ціноутворення ПРАТ "Філіп Морріс Україна" завершилася у вересні 2019 року донарахуваннями з податку на прибуток у розмірі 98,7 млн гривень плюс штрафна санкція 24,7 млн гривень, що сукупно становить 123,4 млн гривень", - сказав він.

За словами Барабаша, компанія вважає таке рішення необґрунтованим і вже почала процес його оскарження в судовому порядку.

При цьому на даний момент Податкова розглядає спільно з Міністерством фінансів запит "Philip Morris Україна" про проведення взаимосогласительной процедури, передбаченої Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, оскільки податок на прибуток, який українські контролюючі органи донарахували за результатами перевірки вже був заплачений в іншій країні.

Барабаш пояснив, що в рамках взаимосогласительной процедури компетентні органи двох зацікавлених країн повинні спробувати за допомогою взаємного узгодження прийти до рішення, де повинен бути сплачений податок.

"Ми дуже сподіваємося, що цей діалог між податковими органами України та Швейцарії відбудеться в повній відповідності з міжнародними угодами, а нам вдасться уникнути довготривалої судової тяганини з ДПС", - прокоментував він.

Принципи трансфертного ціноутворення були схвалені Радою Організації з економічного розвитку і співпраці для запобігання штучного заниження цін з метою збільшення прибутку в країнах з більш сприятливим податковим режимом.

Основним завданням трансфертного ціноутворення є підтвердження того, що ціни в операціях між незалежними компаніями однієї групи встановлюються за принципом "витягнутої руки" - ціни на товари між пов'язаними і непов'язаними компаніями не повинні відрізнятися.

В Україні перші правила по контролю за трансфертним ціноутворенням з'явилися в 2013 році.

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