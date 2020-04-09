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  • У 1-му кварталі "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 1,5% до 1,9 млн тонн
09 квітня 2020, четвер, 13:47 9
Економіка 2020-04-09T14:30:02+03:00
Українські Новини
У 1-му кварталі "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 1,5% до 1,9 млн тонн

У 1-му кварталі "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 1,5% до 1,9 млн тонн

Александр Дмитриенко
Group DF, Ніка-Тера, Перевалка вантажів
порт Ніка-тера Фото: Group DF
порт Ніка-тера Фото: Group DF

У січні-березні 2020 року порівняно із січнем-березнем 2019 року морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить в портовий бізнес Group DF) збільшив перевалку вантажів на 1,5% до 1,87 млн ​​тонн.

Про це йдеться в повідомленні пресс-cлужби Group DF, передають Українські Новини.

Всього за перші три місяці роботи порт обробив 85 суден, в тому числі 2 суховантажних суден з довантаженням на рейді, а також 4 танкери із соняшниковою олією.

У структурі вантажообігу продовжують переважати зернові, зернобобові та олійні культури, які становлять 65% від квартального обсягу перевалки, або 1,22 млн тонн. Навалочні вантажі становили 14%, або 0,27 млн ​​тонн, шрот - 17% (0,32 млн т), а перевалка олії - 4% (0,07 млн ​​тонн).

"Порт не тільки оперативно адаптувався до нових умов роботи, а і продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання вантажообігу. Підприємство працює в штатному режимі, виконуючи в повному обсязі зобов'язання перед партнерами, підрядниками, персоналом і державою", - прокоментував начальник "Ніка-Тери" Алім Агакішиєв.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2019 році порівняно з 2018 роком "Ніка-Тера" збільшила перевалку вантажів на 48%, або на 2,8 млн тонн до 8,637 млн ​​тонн вантажів.

У порт входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажних райони): зерновий комплекс, комплекс з перевалки добрив, комплекс з перевалки сипких вантажів відкритого зберігання і комплекс з перевалки наливних вантажів.

Порт розташований в Миколаївській області поблизу Чорного моря (на лівому березі Бузького лиману) і володіє 8 комерційними причалами.

З осені 2011 року термінал входить в групу компаній Group DF.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

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