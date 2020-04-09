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09 квітня 2020, четвер, 10:49 16
Економіка 2020-04-09T13:15:03+03:00
Українські Новини
НКРЕКП після закликів ДТЕК посилила монополізацію енергоринку під приводом COVID-19

НКРЕКП після закликів ДТЕК посилила монополізацію енергоринку під приводом COVID-19

Ірина Дорофейчук
НКРЕКП, ДТЕК, Ахметов, Covid-19, Шмигаль
Електроенергія.. Фото: Facebook
Електроенергія.. Фото: Facebook

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) своїм рішенням повністю заборонила імпорт електроенергії із Російської Федерації та Республіки Білорусь, інформує портал nashigroshi.org. Це передбачено постановою №766 від 8 квітня "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

НКРЕКП заборонила імпорт, наказавши Оператору системи передачі анулювати результати річних аукціонів на пропускну спроможність міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, а також обмеживши місячну та добову пропускну спроможність до 0 МВт.

Рішення прийнято після закликів компанії ДТЕК Ріната Ахметова до президента та премєр-міністра закрити імпорт електроенергії із Російської Федерації та Республіки Білорусь.

У березні ціна електроенергії в Україні виросла на 9%-22% і стала найдорожчою в Європі. Компанія ДТЕК продає електроенергію в Україні на 75% дорожче, аніж ціни у сусідній Словаччині.

У березні уряд Дениса Шмигаля, який раніше працював у компанії ДТЕК, ввів мито у розмірі 65% на поставки в Україну енергетичного вугілля, а також на поставки електроенергії із Російської Федерації.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявляв про шкідливість закриття імпорту для конкуренції на ринку електроенергії.

"Якщо одним махом припинити імпорт – тоді ми вб’ємо засади конкуренції, які складаються, у тому числі, завдяки імпорту… Тому що обмеживши імпорт, ми знижуємо конкуренцію на ринку, це беззаперечно призводить до підвищення ціни або до неконтрольованості формування ціни і до того, що страждають наші споживачі, наша економіка. Я маю на увазі в першу чергу непобутових споживачів, але побутові споживачі теж страждають".

До літа 2019 року компанія ДТЕК імпортувала вугілля із Російської Федерації і закладала його у тарифи на електроенергію за формулою Роттердам+.

Раніше Українські Новини повідомляли, що міністром енергетики може стати Ольга Буславець, яка раніше була помічена у лобіюванні рішень на користь ДТЕК Ахметова.

ДТЕК контролює 90% видобутку енергетичного вугілля та 70% усіх вугільних електростанцій в Україні.

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