Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка

Новим міністром енергетики планується призначити Ольгу Буславець, яка до недавнього часу обіймала посаду директора департаменту енергетичних ринків Мінекоенерго, з цієї посади вона була звільнена 20 лютого. Про це Українським новинам повідомило джерело, знайоме з процесом пошуку нового глави Міненерго. "Основним кандидатом на призначення є Ольга Буславець", - зазначив співрозмовник. За інформацією агентства, ще одним кандидатом на посаду міністра був тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Віталій Шубін. Його кандидатуру підтримували в Офісі Президента, зокрема, сам глава ВП Андрій Єрмак. Однак, за інформацією агентства, проти Шубіна був прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він запропонував кандидатуру Буславец, яка в результаті і була схвалена главою ВП. Раніше серед кандидатів були: колишній міністр енергетики Іван Плачков і колишній віце-прем'єр Олег Дубина. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову.