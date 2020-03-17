Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка

Новим міністром енергетики планується призначити Ольгу Буславець, яка до недавнього часу обіймала посаду директора департаменту енергетичних ринків Мінекоенерго, з цієї посади вона була звільнена 20 лютого.

Про це Українським новинам повідомило джерело, знайоме з процесом пошуку нового глави Міненерго.

"Основним кандидатом на призначення є Ольга Буславець", - зазначив співрозмовник.

За інформацією агентства, ще одним кандидатом на посаду міністра був тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Віталій Шубін.

Його кандидатуру підтримували в Офісі Президента, зокрема, сам глава ВП Андрій Єрмак.

Однак, за інформацією агентства, проти Шубіна був прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він запропонував кандидатуру Буславец, яка в результаті і була схвалена главою ВП.

Раніше серед кандидатів були: колишній міністр енергетики Іван Плачков і колишній віце-прем'єр Олег Дубина.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову.