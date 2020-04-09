підписатися на розсилку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
09 квітня 2020, четвер, 08:45 368
Силові структури 2020-04-09T10:15:02+03:00
Українські Новини
Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що екс-міністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податко

Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що екс-міністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу

Сергій Паламаренко
ДПСУ, Мінфін, податки, Бамбізов, Уманський
Євген Бамбизов. Фото: antikor.com.ua
Євген Бамбизов. Фото: antikor.com.ua

"По-перше, я особисто не знайомий з В. Уманським, на жаль. І ніяких пропозицій ні від нього, ні від кого не було з представників Мінфіну не було стосовно будь-яких призначень і до мене не надходило. Заявляю офіційно",- написав Бамбізов в Фейсбук.

Він також повідомив, що в даний момент не готовий розглядати пропозиції по роботі в ДПС, оскільки вважає неможливим працювати у службі, яка "контролюється тими, з ким покликана боротися", і що "буквально на очах втрачає репутацію".

Євген Бамбізов жорстко відреагував на інформацію про те, що Уманський намагався взяти в свою команду в той час, як він, нібито, контролює підприємства, що конвертують мільярди.

"Зі свого боку бачу оптимальний варіант: отримати максимально достовірну і повну інформацію про те, як все є насправді (щоб потім спростувати поширену нісенітницю) ініціатори "сенсації" зможуть в стінах суду, куди я їх запрошую",- завершив він і закликав усіх берегти не тільки особисту фізичну гігієну, але й інформаційну.

Нагадаємо, начальник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов звільнився у вересні минулого року, після того, як оприлюднив результати аудиту меткомбінату "Арселорміттал Кривий Ріг".

Більше новин про: ДПСУ Мінфін податки Бамбізов Уманський

Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо...
Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплат...
Економісти закликають бізнес заплатити податки ава...
Суд відпустив затриманого СБУ екс-керівника Офісу ...
Сьогодні 29-й день карантину: деяким пенсіонерам дозволили виходити, а хімчисткам і будматеріалам працювати
Вночі хворих з Олександрівської лікарні евакуювали через повідомлення про мінування
Новини
У Києві лікарні готові до прийому "другої хвилі" пацієнтів з коронавірусом 10:14
Глава Нацполіції Клименко потроїв оклад численними надбавками 10:00 Інфографіка
"Укрпошта" на Великдень буде безкоштовно доставляти освячені паски 09:36
Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч 09:35 Інфографіка
На Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили п'ятьох "бійців" 09:12
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 квітня 10:44
У Києві від коронавірусу помер ще один пацієнт Олександрівської лікарні 10:47
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Україні коронавірусом заразилися понад 100 дітей, 34 з них — госпіталізовані 11:06
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Великдень на карантині. Як віруючі зможуть відвідувати храми і чи будуть святити паски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok