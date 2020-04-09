Євген Бамбізов спростував інформацію про те, що екс-міністр фінансів Уманський запрошував його очолити Податкову службу

"По-перше, я особисто не знайомий з В. Уманським, на жаль. І ніяких пропозицій ні від нього, ні від кого не було з представників Мінфіну не було стосовно будь-яких призначень і до мене не надходило. Заявляю офіційно",- написав Бамбізов в Фейсбук.

Він також повідомив, що в даний момент не готовий розглядати пропозиції по роботі в ДПС, оскільки вважає неможливим працювати у службі, яка "контролюється тими, з ким покликана боротися", і що "буквально на очах втрачає репутацію".

Євген Бамбізов жорстко відреагував на інформацію про те, що Уманський намагався взяти в свою команду в той час, як він, нібито, контролює підприємства, що конвертують мільярди.

"Зі свого боку бачу оптимальний варіант: отримати максимально достовірну і повну інформацію про те, як все є насправді (щоб потім спростувати поширену нісенітницю) ініціатори "сенсації" зможуть в стінах суду, куди я їх запрошую",- завершив він і закликав усіх берегти не тільки особисту фізичну гігієну, але й інформаційну.

Нагадаємо, начальник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов звільнився у вересні минулого року, після того, як оприлюднив результати аудиту меткомбінату "Арселорміттал Кривий Ріг".