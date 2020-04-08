Керівництво Офісу Омбудсмена потрібно міняти, а політиці не місце, там де йдеться про права людини, - Василевська

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська вважає, що керівництво Офісу Омбудсмена потрібно міняти, так як воно не захищає права і свободи українців на належному рівні.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Я вважаю, що потрібно міняти (керівництво Офісу). Жодного разу я не бачила Уповноваженого з прав людини Людмилу Денісову на заходах, які стосувалися законодавчих ініціатив народних депутатів, про перехідне правосуддя, про доступ до персональних даних і про рішеннях ЄСПЛ, які не виконуються в Україні. Саме зараз ми готуємо зміни в законодавстві за цими питаннями, але ні на одній робочій групі я не бачила Денісову. Зате бачила її на засіданні бюджетного комітету, де вона розповідала, що їй дали мало грошей під час секвестру бюджету. Що стосується її профільної діяльності, то я думаю, що вона політична фігура, а політиці взагалі не місце, там де йдеться про права людини", - вважає Василевська.

За її словами, всі ці моменти говорять про те, що у Денісової немає позиції щодо боротьби за права людини, а є політична кон'юнктура і моменти, пов'язані з фінансуванням Офісу Омбудсмена.

"Ми готуємо всі ці законодавчі зміни, але надії на співробітництво з Офісом з прав людини немає. Система зовсім вихолощена. Якщо політики не будуть тягнути ковдру на себе і призначать рівновіддалену від політичних сил людину, яка зарекомендувала себе і є авторитетом серед борців за права людини, то це безумовно дасть свій результат. Тут як раз той випадок, коли потрібно змінити людину, щоб змінити систему", - зазначила нардеп.

Також вона вважає, що закон про Уповноваженого з прав людини потребує змін, бо він був написаний ще в 1997 році і його потрібно освіжити.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верещук за зміну керівництва Офісу Омбудсмена.