Держпідтримка промисловості дасть українцям роботу після карантину, - Льовочкін

Криза промисловості почалася задовго до епідемії, в умовах карантину вона посилилася, але від уряду немає ніяких пропозицій щодо підтримки індустріального сектору. За словами народного депутата Сергія Льовочкіна, в проекті змін бюджету, який буде поданий Кабміном на найближче засідання парламенту, мають бути враховані пропозиції з Антикризового плану Опозиційної платформи - За життя, спрямовані на підтримку промисловості, інформує персональний портал поітика.

"Ще в лютому, перед зміною уряду, і президент, і представники правлячої фракції говорили про необхідність посилити індустріальний сектор і надати йому підтримку. Тоді всі розуміли, що промисловість - в серйознiй кризi. Але Кабмін змінився, напрямок не посилили, і підтримки практично немає. У тому числі в останньому проекті антикризових змін до бюджету, хоча очевидно, що через карантин падіння промисловості прискориться", - заявив політик.

Він нагадав, що в січні-лютому промислове виробництво скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 3,1%, в тому числі у видобувному секторі - на 4,3%, переробної - на 1,4%, паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства - на 7,1%. У цілому цей сектор економіки за два роки скоротився на 4,5%.

Народний депутат навів дані, згідно з якими виробництво в транспортному машинобудуванні за перші два місяці 2020 року скоротилося на 18,1%, у вугільній промисловості - на 17,3%, в електронній промисловості - на 15,6%, металургійнiй промисловості - на 7, 3%, і навіть у фармацевтичній промисловості - на 6,8%. Як результат, заборгованість iз зарплатнi на початок весни склала 3,02 млрд гривень, і три чверті цих боргів припадає саме на промисловість.

"У колишньому проекті змін була одна пропозицiя, яке стосується виділення коштів на індустріальний сектор: дати 1,6 млрд на зарплати шахтарям. Це правильна пропозиція, і її необхідно зберегти, проте промисловість так не піднімеш", - вважає він.

"Опозиційна платформа - За життя представила свій Антикризовий план, який необхідно взяти за основу, формуючи проект змін до бюджету. У ньому детально прописано, які сектори економіки потребують найбільшої підтримки і звідки взяти кошти на цю підтримку. В умовах фактичної ліквідації міжнародного ринку праці Україну чекає величезна кількість безробітних, і є тільки два способи дати мільйонам наших громадян роботу - відновлення промисловості та розвиток малого бізнесу. Тому ми вимагаємо від Кабміну врахувати наші антикризові пропозиції у проекті змін бюджету. Цього потребує величезна кількість наших громадян, яким потрібна робота", - резюмував Сергій Льовочкін.