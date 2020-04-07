У Нідерландах черниці займалися трудовою експлуатацією жінок

19 жінок подали позов проти черниць ордену "Сестер Доброго Пастиря" в Нідерландах, звинувативши організацію в незаконній трудовій експлуатації понад 15 тисяч жінок. Про це передає The Guardian.

Зокрема, жінки звинуватили черниць організації у примусовій праці та жорстоке поводження, яке тривало протягом майже 30 років – з 1951 по 1979 рік.

Постраждалих передавали на піклування черниць за проханням батьків або опікунів, а також за рішенням судів.

Як повідомляє відомство, за весь час функціонування організації від жорстокого поводження могли постраждати близько 15 тисяч жінок від 11 до 21 року. Орден "Сестер Доброго Пастиря" діє в 70 країнах.

У позові зазначається, що дівчат змушували працювати в пральнях, швейних і прасувальних кімнатах під загрозою покарання, проти їх волі і без заробітної плати, на замовлення чи в інтересах сторонніх організацій, включаючи королівську сім'ю Нідерландів. Також до них застосовували фізичне і моральне насильство.

При цьому у звіті уряду Нідерландів про розслідування мовиться, що ситуація в монастирях зводилася до примусової праці. Кожній жінці запропонували за €5 тис. компенсації.

В самій організації вибачилися за таку ситуацію, однак жінки вимагають, щоб орден офіційно визнав факт жорстокого поводження з ними.

Як повідомляли "Українські Новини", в середині січня в Ізраїлі заарештували рабина, який тримав в рабстві кілька років 50 жінок і дітей.