Окупанти на Донбасі знищили дві шахти

На окупованих територіях Донбасу ліквідували дві шахти - Новопавловскую і Миусинскую, вони затоплені. Про це повідомив в Facebook представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

Затоплені шахти знаходяться в місті Кришталевий (раніше р. Красний Луч).

До 2014 року підприємства ставилися до ДП Донбасантрацит, шахти були дотаційні, але зарплата виплачувалася.

Лисянський зазначив, що закриття шахт завдало колосальної шкоди як екологічний, так і соціально-економічний. Для їх відновлення потрібні величезні гроші.

Є інформація, що в "ЛНР" в лютому звернулися до московських кураторів з проханням виділити 55 млн рублів на затоплення згаданих шахт. Також ОРДЛО планують ліквідувати шахту Вергелівська у місті Брянка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук повідомив, що для погашення боргів із зарплат шахтарям виділили ще 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.