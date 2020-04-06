4 з 5 протоколів про порушення карантину суди визнають необґрунтованими, — юрист про судову статистику

Тільки 20% адміністративних протоколів про порушення карантину і штрафи в 17 тисяч гривень підтримуються суддями, а решта 80% в судах визнають необґрунтованими.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла юрист Тетяна Котюжинська.

"В цих 20% або громадяни самі не заперечували, що вони порушили, або про порушення стверджували працівники порушників", — підкреслила юрист.

За її словами, неприйняття норм закону громадянами ще не призводило до виконання цих норм закону.

Скріншот facebook.com/ukranianmedialawyersassociation

Як повідомляли Українські Новини, з 6 квітня Кабмін посилив правила карантину для українців. Так на час карантину в Україні забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Згідно з розпорядженням Кабміну за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо людина порушить санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, то може бути і кримінальна відповідальність.