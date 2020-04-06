У 1-му кварталі черкаський "Азот" збільшив виробництво азотних міндобрив на 22%

У 1-му кварталі підприємство "Азот" (Черкаси), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, виробило 444,1 тис. тонн азотних мінеральних добрив, що на 22% більше, ніж у цей період минулого року.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Товарної аміачної селітри було вироблено 147,1 тис. тонн, товарного карбаміду - 168,6 тис. тонн, КАС - 126,1 тис. тонн, аміачної води - 2,3 тис. тонн.

Крім того, вироблено 216,3 тис. тонн аміаку і 168,9 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"З початку року всі виробничі потужності підприємства працюють на 100%-му навантаженні. Це дало можливість наростити обсяги виробництва мінеральних добрив. Порівняно з відповідним періодом минулого року виробництво карбаміду зросло на 23%, КАС - на 22%, аміачної селітри - на 21 % ", - сказав голова правління підприємства Віталій Скляров.

З його слів, цього року погодні умови дозволили аграріям значно раніше розпочати польові роботи, це також стало одним із факторів, які визначили напружений виробничий ритм роботи заводу.

"Підприємство продовжує працювати, незважаючи на особливі умови в період карантину, і повністю виконує всі контракти, забезпечуючи безперебійні поставки азотних добрив сільськогосподарським виробникам", - зазначив він.

Скляров впевнений, що сьогодні Українсько хімічна галузь стає новим драйвером української економіки і є однією з небагатьох в Україні, яка продовжує демонструвати зростання.

"Від української хімічної індустрії сьогодні залежить функціонування багатьох інших галузей економіки, перш за все, сільського господарства. Хіміки це прекрасно розуміють і дуже відповідально ставляться до виконання виробничих планів. Своєчасно вироблені й відвантажені азотні добрива впливають на майбутній урожай 2020. Зараз, саме в період економічного кризи, питання продовольчої безпеки країни стає особливо актуальним. По-друге, саме від того, як навесні спрацює АПК, буде частково залежати швидкість виходу української економіки з кризи. Аграрний сектор залишається найсильнішою експортною галуззю країни, яка дуже сильно впливає на платіжний баланс та інші макроекономічні показники", - пояснив Скляров.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 черкаський "Азот" виробив 1,567 млн тонн азотних мінеральних добрив.

Черкаський "Азот" входить у холдинг Оstchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол та іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.