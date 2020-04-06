Великий бізнес збільшив відрахування податків до держбюджету в січні-березні

Великий бізнес збільшив відрахування податків до держбюджету на 2,3% до 83,1 млрд гривень у січні-березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.



Відзначається, що протягом січня-березня поточного року великими платниками податків сплачено до державного бюджету 83,1 млрд гривень, що становить 54,4% загального збору по Україні.



Порівняно з відповідним періодом минулого року сума надходжень зросла на 1,9 млрд гривень.



"Надходження від наших платників до бюджету з акцизного податку становить 96,7% від усіх надходжень по Україні, з податку на прибуток - 67,2%, з податку на додану вартість - 53,8%. Така результативність досягнута за рахунок ефективного співробітництва та постійного вдосконалення системи адміністрування податків і зборів в Офісі великих платників", - зазначила виконуюча обов'язки керівника офісу великих платників податків Нонна Багмет.



Також вказується, що значний приріст платежів до бюджету порівняно з січнем-березнем 2019 року зафіксовано по акцизному податку, який цього року склав 14,5 млрд гривень, що на 1,9 млрд гривень, або на 15,2% більше, ніж за 1-й квартал 2019, і податку на прибуток 22 5 млрд гривень (більше на 2,6 млрд гривень, або на 13,4% показника минулого року).



До зведеного бюджету збільшилися надходження з податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати та єдиного соціального внеску.



З початку року надійшло понад 3,9 млрд гривень податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 16,2%, або на 553, 2 млн гривень більше, ніж за перші три місяці 2019 року.



Сплачено також 16,7 млрд гривень єдиного соціального внеску, що на 2 млрд гривень, або на 13,6% більше торішнього показника.



Як повідомляли Українські Новини, у лютому великий бізнес збільшив відрахування податків до держбюджету на 18,4% до 26,9 млрд гривень.



Раніше держбюджет недоотримав 27,6 млрд гривень доходів у 1-му кварталі.