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06 квітня 2020, понеділок, 08:31 37
Силові структури 2020-04-06T10:30:03+03:00
Українські Новини
У Зоні відчуження продовжують ліквідувати масштабну лісову пожежу

У Зоні відчуження продовжують ліквідувати масштабну лісову пожежу

Валерия Драгомирова
дснс, пожежа в лісі, Чорнобильська зона

Станом на 7:00 6 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох вогнищ пожеж, які спалахнули 4 квітня. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Де ліквідують пожежу

Між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 27 скидів, літаками АН-32П – 15 скидів;

Поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 чол. о/с та 2 од. техніки. О 20 год. 45 хв. пожежу локалізовано.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль – 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).




Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 4 квітня, о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження біля села Володимирівка Котовського лісництва виникла  лісова пожежа на площі 20 га. Загрози населеним пунктам немає. 

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