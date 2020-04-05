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05 квітня 2020, неділя, 10:02 39
Медицина 2020-04-05T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини

В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус

В той час, як у світі число діагностованих випадків коронавіруса перевалило за 1,2 мільйона, за останню добу підтверджені 156 нових випадків захворювання, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;

▪️Волинська область — 19 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 28 випадків;
▪️Запорізька область — 39 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;
▪️Кіровоградська область — 37 випадків;
▪️м. Київ — 225 випадків;
▪️Київська область — 82 випадки;
▪️Львівська область — 15 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 9 випадків;
▪️Рівненська область — 38 випадків;
▪️Сумська область — 49 випадків;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 4 квітня кількість випадків коронавірусу, яким у важкій формі хворіють все більше молоді і здорові люди, збільшилася до 1225 осіб.

Тим часом на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

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