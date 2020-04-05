В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини

В той час, як у світі число діагностованих випадків коронавіруса перевалило за 1,2 мільйона, за останню добу підтверджені 156 нових випадків захворювання, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків. Про це йдеться в повідомленні МОЗ. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: ▪️Вінницька область — 75 випадків;▪️Волинська область — 19 випадків;▪️Дніпропетровська область — 14 випадків; ▪️Донецька область — 8 випадків;▪️Житомирська область — 11 випадків;▪️Закарпатська область — 28 випадків;▪️Запорізька область — 39 випадків;▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;▪️Кіровоградська область — 37 випадків;▪️м. Київ — 225 випадків;▪️Київська область — 82 випадки;▪️Львівська область — 15 випадків; ▪️Луганська область — 3 випадки;▪️Одеська область — 26 випадків;▪️Полтавська область — 9 випадків;▪️Рівненська область — 38 випадків;▪️Сумська область — 49 випадків;▪️Тернопільська область — 160 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 10 випадків;▪️Хмельницька область — 10 випадків;▪️Чернівецька область — 220 випадків;▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);▪️Чернігівська область — 7 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19. Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 4 квітня кількість випадків коронавірусу, яким у важкій формі хворіють все більше молоді і здорові люди, збільшилася до 1225 осіб. Тим часом на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.