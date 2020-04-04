Тепло повертається, але з сильними вітрами: прогноз погоди на 5 квітня

5 квітня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -1...-6 градусів, вдень 1...+6 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, удень +8...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, удень +9...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +8...+13 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 градуси, удень +11...+16 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.