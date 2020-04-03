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03 квітня 2020, пʼятниця, 19:49 14
Силові структури 2020-04-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу, - СБУ

На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу, - СБУ

Елена Новикова
ЛНР, СБУ, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Непідконтрольні території
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Служба безпеки України заявляє, що на окупованій території Луганської області померли 13 осіб з ознаками коронавирусної інфекції, в той час, як у Києві зафіксували 189 випадків зараження коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"За інформацією СБУ, на даний момент в Луганську і Кадіївці померли 13 осіб з ознаками захворювання COVID-19", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за матеріалами СБУ прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували виробництва про приховування ватажками самопроголошеної "Луганської народної республіки" фактів захворювання коронавірусом.

Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази про проведення політики замовчування та перекручування інформації про поширення коронавіруса серед жителів тимчасово окупованої території Луганської області.

Зокрема, через засоби масової інформації "керівники" "ЛНР" намагалися переконати місцеве населення, що на території області не виявлені особи з симптомами інфекції.

Також ховається кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень.

Мешканці області свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання і повній відсутності захисних масок та противірусних ліків в аптеках.

Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні і наражає себе на смертельну небезпеку.

За оперативними даними, хворих респіраторними захворюваннями на тимчасово окупованих територіях налічується близько 10 тис.

"Більшість з них не отримує належної медичної допомоги і знаходиться вдома через брак лікарняних місць у медичних установах", - зазначено в повідомленні.

В той же час окупаційними адміністраціями в областях всі сили кинуті на запобігання поширення хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування Росії.

Співробітники СБУ констатують порушення ватажками "ЛНР" конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території області.

Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Досудове слідство доручено слідчим Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, Як повідомляли Українські Новини, "ДНР" вирішила повністю закрити лінію розмежування з Україною.

Раніше повідомлялося про те, що Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР".

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