Громадському транспорту дозволили возити пасажирів за кількістю сидячих місць

Кабінет Міністрів дозволив міським перевізникам збільшити кількість пасажирів до кількості сидячих місць у транспорті, хоча раніше обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт.

Відповідну постанову №255 від 2 квітня опубліковано на сайті уряду, передають Українські Новини.



Згідно з нею, дозволяються перевезення працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язок і комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, об'єктів критичної інфраструктури, мають безперервний промисловий цикл.



При цьому водії та пасажири під час таких перевезень повинні мати засоби індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисні маски, в тому числі виготовлені самостійно.



Кількість пасажирів має бути в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою міського електричного (трамвай, тролейбус) і автомобільного транспортного засобу, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.



Крім того, дозволяється здійснення акціонерним товариством "Укрзалізниця" окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, а також окремих пасажирських рейсів в міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається за погодженням з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби.



Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.