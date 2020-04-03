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03 квітня 2020, пʼятниця, 18:45 18
Суспільство 2020-04-03T20:30:03+03:00
Українські Новини
Громадському транспорту дозволили возити пасажирів за кількістю сидячих місць

Громадському транспорту дозволили возити пасажирів за кількістю сидячих місць

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, громадський транспорт
Тролейбус. Фото: Рixabay
Тролейбус. Фото: Рixabay

Кабінет Міністрів дозволив міським перевізникам збільшити кількість пасажирів до кількості сидячих місць у транспорті, хоча раніше обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт.

Відповідну постанову №255 від 2 квітня опубліковано на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з нею, дозволяються перевезення працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язок і комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, об'єктів критичної інфраструктури, мають безперервний промисловий цикл.

При цьому водії та пасажири під час таких перевезень повинні мати засоби індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисні маски, в тому числі виготовлені самостійно.

Кількість пасажирів має бути в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою міського електричного (трамвай, тролейбус) і автомобільного транспортного засобу, який здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Крім того, дозволяється здійснення акціонерним товариством "Укрзалізниця" окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, а також окремих пасажирських рейсів в міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається за погодженням з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

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