Суд залишив у силі вирок до 10 років в'язниці Зайцевій та Дронову

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив чинним вирок до 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельному ДТП, що сталося в жовтні 2017 року, в результаті якого загинуло 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.



3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова.



Обвинувачені отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.



Так, як встановили суди, в жовтні 2017 Харкові вони, керуючи автомобілями, порушили правила безпеки дорожнього руху, що призвело до ДТП і загибелі шістьох пішоходів, а також травмування 5 пішоходів і 1 пасажира автомобіля.



Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова у центрі Харкова автомобіль Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував Дронов, почав рух на жовте світло світлофора і виїхав на перехрестя, через який з високою швидкістю на червоний сигнал світлофора рухався Lexus під управлінням Зайцевої.



Volkswagen вдарив Lexus, після чого Lexus вилетів на тротуар і збив людей, які стояли там.



5 осіб у віці від 19 до 46 років загинули на місці, 6 осіб отримали травми різної важкості, 24-річна постраждала пізніше померла в лікарні.