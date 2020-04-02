100 тыс. ПЦР-тестов, купленных Ярославским за $850 тыс., прибыли в Борисполь

В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) осуществил посадку самолет с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

На минувшей неделе Ярославский сообщил в эфире "24 канала", что из 2 млн долларов, выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тыс. долларов перечислены за поставку 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня, 2 апреля, из Китая через Стамбул. "Это все помощь нашего друга Джека Ма", - отметил бизнесмен.

Еще 1,15 млн долларов Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медицинской техники, когда все мощности в мире загружены, а заводы обещают поставку не раньше мая-июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают. "Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: "В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет", - сообщила пресс-служба бизнесмена.

Напомним, что 24 марта Украина уже получила 1-ю ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. 5 000 тест-систем из партии поставки прибыли в Харьковскую область. Бизнесмен тогда попросил местную власть "профессионально распорядиться" закупленными тестами.