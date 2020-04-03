ЗТМК розпочав безкоштовну поставку до Запоріжжя гіпохлориту кальцію для дезінфекції житлових будинків

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК, Запоріжжя), що входить до титанового бізнесу групи компаній Group DF, розпочав безкоштовне постачання до Запоріжжя дезинфікуючого засобу (гіпохлорит кальцію), який буде використовуватися підприємствами ЖКГ та ОСББ міста для дезінфекції під'їздів житлових будинків в умовах карантину.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Рішення про щоденне постачання місту 25 тис. літрів антисептику було досягнуто після зустрічі голови Запорізької міської ради Володимира Буряка і директора ЗТМК Володимира Сивака.

Гіпохлорит кальцію - один із побічних продуктів основної виробничої діяльності ЗТМК (виробництва титанової губки) й утворюється при очищенні вапняним молоком від хлору газів, що виділяються при виробництві тетрахлориду титану і магнію.

Гіпохлорит кальцію є дезинфікуючим засобом, що володіє широким спектром антимікробної дії, він використовується для дезінфекції різних приміщень, включно з лікарнями, під'їздами житлових будинків, а також для знезараження питної води, води в басейнах і стічних вод, виготовлення препаратів побутової хімії.

"Ми здійснили першу поставку гіпохлориту кальцію. Гіпохлорит кальцію - один із побічних продуктів виробничої діяльності ЗТМК. Цей засіб активно застосовувався за радянських часів для дезінфекції приміщень у лікарнях і його дезінфікуючі властивості відомі фахівцям. Зазвичай ми продаємо цей дезінфікуючий засіб, але зараз усі поставки місту будуть безкоштовно. Відповідальний бізнес зобов'язаний допомагати місту і його жителям у тяжку хвилину", - підкреслив Сивак.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні ЗТМК почав виробництво захисних масок і антисептиків.

ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану.

Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків, слябів і легованих сплавів.

Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа контролює 49% в статутному капіталі ТОВ "ЗТМК", а 51% перебуває у власності держави.