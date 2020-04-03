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03 квітня 2020, пʼятниця, 11:33 367
Бізнес 2020-04-03T13:15:04+03:00
Українські Новини
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Павло Твердохліб
Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг, Пандемія, Коронавірус
Укрлендфармінг, Ukrlandfarming. Фото: ULF
Укрлендфармінг, Ukrlandfarming. Фото: ULF

Нестачу спеціального обладнання і засобів індивідуального захисту в лікарнях допомагають заповнити приватні підприємства. Агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виділив на придбання необхідних матеріалів та обладнання 20 млн грн.

Апарати штучного дихання, лабораторне обладнання для проведення аналізів, інгалятори, засоби захисту та інші необхідні під час епідемії речі допомагають придбати лікарням підприємства, що входять до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг", повідомляють "Подробності".

"Станом на сьогодні, майже в 19 обласних центрах нашої країни і мабуть 650 населених пунктах власником глобально виділено на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн. грн. Приблизно 6 з яких вже відправлено на місця, на лікарні - це районні лікарні, центри клінічної екстреної допомоги, а також обласні лікарні - де господарюють наші підприємства", - розповіла Галина Ковток, операційний директор "Укрлендфармінг".

В компанії проводять регулярні онлайн-наради з регіонами для координації дій з надання допомоги медзакладам на місцях.

"У більшості ми їх шукаємо самі - центри екстреної швидкої допомоги, де підпорядковуються переважно в області, всі районні швидкі допомоги, які працюють, допомога лікарям швидким, забезпечення їх надійними засобами захисту - це наша мета сьогодні, - говорить Галина Ковток. -  Ми будемо зводити оперативну інформацію, яку нам подадуть директори регіональних управлінь, і на другий тиждень знову будуть визначені регіони, де ми плануємо допомагати".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агрохолдингів, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" створюють 27 тисяч робочих місць і є одними з найбільших платників податків в Україні.

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