Інститут нацпам'яті відцензурував біографію Олеся Гончара викинувши з неї участь у Великій Вітчизняній і держнагороди письменника, - Бужанський

Інститут нацпам'яті відцензурував біографію Олеся Гончара викинувши з неї участь у Великій Вітчизняній і держн

Народний депутат від Слуги народу Максим Бужанський скептично відреагував на публікацію в соцмережі від Українського Інституту Національної Пам'яті, присвячену дню народження видатного українського письменника Олеся Гончара.

Про це парламентарій написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Описуючи біографію Олеся Гончара, у якого сьогодні день народження, Український Інститут Національної Пам'яті не забув згадати голодні тридцяті, критику цензурою його роману "Собор" і присутність на студентському Майдані в 90м році.

Забув згадати, що Гончар студентом-добровольцем пішов на фронт в 41 році, потрапив в полон в 42му, втік з полону в 43му і воював до Перемоги, закінчивши Велику Вітчизняну з орденами Червоної Зірки, Слави третього ступеня і трьома медалями "За відвагу".

Дурниця, яка не варта згадки, згоден з інститутом національної пам‘яті.

А також про те, що учасник студентського Майдану був лауреатом двох Сталінських, однієї Ленінської, однієї Держ і однієї Шевченківської премії, трьох орденів Леніна і одного - Жовтневої Революції, Героєм Соц праці, головою Спілки письменників України та Секретарем Спілки письменників СРСР, і членом ВКП(б) з 1946 року по 1990, коли він вийшов з КПРС, ставши одним з організаторів Народного Руху України.

Після війни, до речі, оселився в Дніпрі, що мені, як дніпропетровцю, дорожче обох Сталінських премій, і тільки потім переїхав до Києва.

Коротше, могутній і досвідчений мужик, Брила.

А чи не несчаска, описана Інститутом національної памяті за 130 бюджетних мільйонів на рік.", - зазначив у своїй замітці Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування Українського інституту національної пам'яті на 51,8%, або на 67,2 млн гривень зі 129,9 млн до 62,6 млн гривень.