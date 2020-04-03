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03 квітня 2020, пʼятниця, 19:00 14
Суспільство 2020-04-03T20:30:03+03:00
Українські Новини
Вчимося на карантині. Розклад занять онлайн школи для 9 класу

Вчимося на карантині. Розклад занять онлайн школи для 9 класу

Валерия Драгомирова
Уроки, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн школа, 9 клас, Розклад
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Введений в Україні карантин - не привід не вчитися. За допомогою "Всеукраїнської онлайн школи", яка починається 6 квітня, учні 5-11 класів зможуть здобувати знання з 11 предметів. Українські Новини показують розклад для учнів 9-х класів.

Розклад

Понеділок - українська мова, алгебра, зарядка, англійська мова, історія України, зарядка.

Вівторок - українська література, геометрія, зарядка, фізика, історія України, зарядка, біологія.

Середа - англійська мова, алгебра, зарядка, географія, хімія, зарядка.

Четвер - українська мова, геометрія, зарядка, фізика, всесвітня історія, зарядка.

П'ятниця - біологія, українська література, фізика, зарядка, хімія, англійська мова, зарядка.

Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину. Кожен день вони будуть починатися о 10:00.

Розклад занять. Таблиця: Facebook/МОНРозклад занять. Таблиця: Facebook/МОН

Раніше Українські Новини писали про розклад для 11 класів.


Крім того, о 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали. Також уроки можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

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