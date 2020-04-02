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02 квітня 2020, четвер, 10:00 6
Економіка 2020-04-02T10:16:20+03:00
Українські Новини
З початку року Україна вдвічі скоротила транзит газу

З початку року Україна вдвічі скоротила транзит газу

Анна Рудык
Газ, Транзит, транзит газу, Транзит газу через Україну
Газ
Газ

У січні-березні 2020 року Україна скоротила транзит природного газу на 53% до 11,1 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

Згідно з ним, у березні транзит газу збільшився на 18% до 4,6 млрд куб. м газу, у порівнянні з лютим.

"Слід зазначити, що крім транзиту з РФ у першому кварталі цього року почала діяти нова послуга shourt-haul, яка дає можливість замовникам послуг замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. А в березні "Оператор ГТС України" вже прокачав перші обсяги газу на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера за маршрутом "Угорщина - Словаччина", - відзначають в компанії.

Крім того, загалом за січень-березень 2020 року в західному напрямку транзит скоротився на 42% або на 7,2 млрд куб. м газу до 9,8 млрд куб. м газу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $578,4 млн за транзит газу з грудня по лютий.

А в січні Україна скоротила транзит газу в 3 рази.

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