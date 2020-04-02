Благовіщення 2020: коли відзначають одне з найбільших церковних свят і що не можна робити

Православні християни свято Благовіщення Пресвятої Діви Марії у 2020 році святкуватимуть 7 квітня.

Свято "Благовіщення" нагадує людям про благу добру звістку, про те, що почалось звільнення людей від гріха і вічної смерті.

Архангел Гавриїл був посланий Богом в місто Назарет до Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав її бути Матір'ю Божою. Ангел з'явився в будинок праведного Іосифа, коли Марія читала Священне Писання, і сказав: "Радуйся, благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами". Далі ангел повідомив, що Марія народить сина і має назвати його Ісусом. Марія відповіла, що вона раба Господня і хай буде так, як хоче Бог.

В церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну.

У цьому році 7 квітня припадає на шостий тиждень посту. У цей день вірянам можна послабити дотримання Великого посту, додавши у меню гарячу їжу, рибу та вино.

Традиції Благовіщення

Вважається, що на свято Благовіщення не можна нічого робити, особливо на землі.

За народними віруваннями цей день земля відкривається і випускає на світ всяке гаддя, яке дрімало протягом зими – змій, вужів, жаб. А ще після цього свята земля готова приймати у себе всяке насіння. Тому на Благовіщення подекуди була традиція освячувати насіння, аби майбутній врожай був кращим.

Заборонено в цей день щось позичати (речі, гроші, продукти), інакше це може спричинити проблеми в сім'ї і невдачу. В цей день не можна нічого виносити з дому.

За прикметами, не можна в цей день одягати новий одяг, бо він швидко порветься або забрудниться.

Погодні прикмети на Благовіщення

Також на Благовіщення передбачали погоду на Великдень.

"На Благовіщення весна зиму поборола", - вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози.

Якщо на Бгаговіщення вітер, іній і туман - до неврожайного року.

Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі.

Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів.

На Благовіщення гроза - до теплого літа.

Небо безхмарне, сонце яскраве - бути літу грозовому; відлига - багато морозів попереду.

Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна рання буде.

Для рибалок це хороший день - на Благовіщення риба добре клює.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз до Благовіщення.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що потрібно знати про свято Благовіщення.