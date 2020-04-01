Вітренко звинуватив Фаворова в зниженні видобутку газу "Нафтогазом"

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко звинуватив колишнього директора інтегрованого газового бізнесу компанії Андрія Фаворова у зниженні обсягів видобутку газу.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Суперечка з Коболєвим (голова правління "Нафтогазу") за Фаворова у мене був наприкінці 2018 року. А в 2019 році ми вже бачимо рекордне за два десятиріччя падіння видобутку газу", - написав він.

Вітренко наголосив, що враховуючи масштаб "Нафтогазу", це безпосередньо впливає на скорочення промислового виробництва в Україні та зниження доходів держбюджету.

"Для тих, хто чув та вірить у виправдання про те, що видобуток падає тому, що не дають нові ліцензії, зверну увагу, що Програма 20/20 не виконується і з видобутку на вже видані ліцензії (дозволи). Тобто навіть без нових ліцензій повинне бути зростання, а не падіння видобутку", - підкреслив Вітренко.

При цьому він зазначив, що через помилки менеджменту компанії простоював буровий підрозділ "Нафтогазу". Крім того, Вітренко наголосив, що раніше Фаворов детально розповів своєму колишньому партнерові по компанії "ЕРУ Трейдинг" про пропозицію американських бізнесменів поставляти газ "Нафтогазу".

"Тобто Фаворов за гроші "Нафтогазу" їде до США, там "Нафтогазу" роблять комерційну пропозицію, яка очевидно є комерційною таємницею, але Фаворов спокійно ділиться цією інформацією з одним з основних конкурентів "Нафтогазу". Хіба це не є порушенням, за яке потрібно відповідати?" - підкреслив Вітренко.

Також він заявив, що під керівництвом Фаворова частка ринку в конкурентному сегменті постачання газу комерційним споживачам наблизилася до нуля та не була створена нормальна система, яка дозволила б "Нафтогазу" розвивати ринок і при цьому заробляти гроші.

"Проте було вирішено продати газ на "біржі". Але в Україні відсутнє належне регулювання таких "бірж" (тобто в нормальній країні вони навіть не могли б називатися біржами). І тому поки що просто приватні компанії непрозорим способом заробляють на продажу газу "Нафтогазу", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву продовжили контракт, хоча наглядова рада "Нафтогазу" визнала невиконання ним завдань попереднього.

"Нафтогаз України" звільнила Андрія Фаворова з посади директора інтегрованого газового бізнесу компанії.

Також наглядова рада "Нафтогазу" визнала невиконання плану по збільшенню видобутку газу, але не вважає Коболєва винним у цьому. Вітренко пов'язує зниження видобутку природного газу державної газовидобувною компанією "Укргазвидобування" з недоліком професіоналів в керівництві.

В 2019 році Україна скоротила видобуток природного газу на 1,1%, або на 232 млн куб. м, до 20,658 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.