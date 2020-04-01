Коболеву продлили контракт, хотя Набсовет Нефтегаза признал невыполнение им задач предыдущего

Правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий по итогу прошлого года – компания не увеличила объем добычи газа. Исходя из письма Набсовета НАК в адрес правительства, копию которого реакция Українських новин получила в ответ на запрос, в текущем году увеличения добычи газа тоже ожидать нет оснований. Набсовет не считает это первоочередной задачей, хотя по условиям нового контракта на 4 года такой пункт предусмотрен. Правда, неизвестно, когда и на сколько не обходимо увеличить добычу в течение этого периода.

Кабинет министров Украины продлил контракт с главой правления НАК "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым, несмотря на то, что он не выполнил условия прежнего контракта, установленные в марте 2019 года при продлении контракта на год еще при правительстве Владимира Гройсмана.

Тогда для Коболева были установлены три условия: завершение анбандлинга НАК, подписание с Газпромом нового контракта на транзит газа и увеличение добычи газа до 1 января 2020 года не менее, чем до 18,2 млрд кубометров. И если первые два условия были выполнены, в том числе и при участии правительства, то добычу газа компания провалила полностью.

Стоит отметить, что ведущую роль в заключении контракта на транзит российского газа сыграл офис Зеленского. Нефтегаз Коболева вяло вел переговоры с Газпромом, и напротив, готовился к остановке транзита газа через Украину. Компания закупила значительные объемы газа и закачала их в ПХГ, чтобы пережить кризис с остановкой транзита с 1 января 2020 года. Но эти действия теперь грозят Нефтегазу убытками. Транзитный контракт благодаря Зеленскому был подписан. Спрос на газ снизился благодаря теплой зиме. Из-за снижения цен на нефть, газ подешевел. А Нефтегаз затарен им "под завязку" и теперь стоит перед необходимостью продавать его дешевле, чем покупал.

Третья задача по контракту Коболева от 2019 года была увеличение добычи газа. Объемы добычи на определенном правительством уровне должны были обеспечить компании "Укргаздобыча" (УГД) и "Укрнафта". Однако по итогу прошлого года общая добыча газа в стране, с учетом частных компаний, сократилась на 300 млн кубометров или на 1,4% - до 20,7 млрд кубов. При этом, по данным того же НАК , частные компании увеличили добычу с 4,4 млрд кубов в 2018 году, до 4,6 млрд кубов в 2019 году, добыча "Укрнафты" тоже немного выросла – с 1,1 до 1,16 млрд кубометров. А вот УГД сократила добычу почти на 4% - с 15,5 млрд кубов до 14,9 млрд кубов.

Однако в Наблюдательном совете НАК не увидели ничего страшного в невыполнении Коболевым условий контракта, и еще в январе высказались за продление с ним контракта. Это подтверждает письмо Набсовета НАК в адрес правительства, копия которого имеется в распоряжении Українськіх новин.

"Что касается третьего показателя (добыча компанией не менее 18,2 млрд кубометров природного газа) мы еще раньше обращали внимание КМУ на то, что целевой объем добычи был недосягаем по причинам, независящим от главы правления Нефтегаза. Но мы хотели бы отметить, что глава правления назначил ответственной за это направление новую команду в состав которой вошли внешние эксперты, которые пересмотрели все операции для наращивания добычи, проведеымасштабне мероприятия для увеличения добывающих можностей", - говорится в письме. В нем так же отмечается, что продуктивность газових месторождений оказалась гараздо ниже ожидаемого и не в последнюю очередь "из-за того, что ресурс слишком большого количества скважин был исчерпан слишком быстро с целью достижения нереальних целей по добыче", - говорится в письме. При этом, по данным той же НАК, рост добычи газа с 2015 года был не так уж велик – относительный скачок произошел лишь в 2017 году, когда добыча УГД увеличилась на 0,7 млрд кубов – до 15,3 млрд А по итогам 2019 года – результат УГД и того меньше – 14,9 млрд при записанных в контракте 18,2 млрд кубометров.

Исходя из письма также следует, что в текущем году добыча газа не будет для НАК первоочередной задачей. Набсовет информирует правительство, что в случае продления с Коболевым контракта, "часть следующего года глава правления посвятит предоставлению поддержки только что отделенному Оператору ГТС, а также работе по выполнению соглашения о транзите в интересах не только Нефтегаза, но и страны вцелом".

В новом контракте с Коболевым, который Кабмин согласился продлить, также выставлено условие об увеличении добычи газа. Но когда и на сколько такое увеличение должно произойти в течение четырех лет, неизвестно, поскольку сам контракт не опубликован