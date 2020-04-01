Більше половини українців підтримують жорсткий карантин в Україні

58% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", підтримують заходи влада по боротьбі з коронавірусом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

зокрема 28% опитаних стверджують, що заходи влади по боротьбі з вірусом є занадто м'якими.

Згідно з результатами, лише 6% переконані, що заходи дуже жорсткі.

8% не змогли відповісти.

53% переконані, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавіруса, зменшує різкість ситуації.

21% вважає, що ця інформація є об'єктивною, 11% переконані, що в цій інформації є перебільшення.

Оцінюючи інформацію, яку подають українські засоби масової інформації, 38% вважають, що влада ситуацію применшує ситуацію, 23% вважають, що подання новин є об'єктивним, 19% - вважають, що інформацію перебільшують.

21% не змогли відповісти на це питання.

Згідно з опитуванням, 56% опитаних вважають реакцію Президента Володимира Зеленського на загрозу поширення коронавіруса в країні ефективної, 30% - дають протилежні оцінки.

38% опитаних вважають дії Міністерства охорони здоров'я ефективними, 46% - неефективними.

що Стосується Міністерства внутрішніх справ 37% вважають дії ефективними, 33% - неефективними, 30% - не змогли оцінити.

По ефективності дій прем'єр-міністра Дениса Шмигаля 44% опитаних не змогли відповісти на це запитання, 30% - оцінили його дії як ефективні, 26% - як неефективні.

Зазначено, що за останні 2 тижні оцінки ефективності дій зазначених інститутів щодо реакції на загрозу коронавіруса зросли.

Майже 70% вважають введений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки.

При цьому, майже 80% опитаних підтримують рішення уряду про продовження карантину до 24 квітня.

Опитування проводилося 25-30 березня методом особистого інтерв'ю серед 2000 повнолітніх респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 4%.

Як повідомляли Українські Новини, 60% опитаних "Рейтингом" вважають, що при припиненні отримання доходів їх заощаджень вистачить менше, ніж на місяць.

А тим часом, Аваков анонсував посилення заходів обмежень пов'язаних з попередженням розповсюдження коронавіруса.