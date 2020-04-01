Митники незаконно намагалися вивезти протиепідемічні товари в Чехію і Португалію

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом експорту товарів протиепідемічного призначення в країни Європи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

ДБР розпочало досудове розслідування за фактами неналежного виконання посадовими особами Державної митної служби України своїх службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу).

За попередньою інформацією, посадові особи митної служби не вжили належних заходів щодо стримування експорту товарів протиепідемічного призначення, яка завдала шкоду інтересам держави.

Зазначені товари транспортувалися підприємствам, зареєстрованим в Португалії і Чехії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальній справі здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.

У разі доведення провини посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня працівники Галицької митниці Державної прикордонної служби припинили спробу незаконного вивезення 50 тис. медичних масок з України в Польщу.