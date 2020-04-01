У Ситника незаконно збирали компромат для дискредитації САП і ГПУ, - ЗМІ

Листування підлеглих Артема Ситника свідчить про спроби дискредитації інших силовиків, які розслідували незаконну діяльність НАБУ. Документи з листування підлеглих Артема Ситника, оприлюднені "Обозревателем", підтверджують, що детективи НАБУ за вказівкою свого начальства займалися збором компромату і складанням досьє на працівників ГПУ та керівника САП Назара Холодницького.

Після гучних скандалів з незаконним прослуховуванням САП агентами НАБУ підлеглі Артема Ситника продовжували "копати" проти Холодницького, намагаючись знайти приводи для його дискредитації. Про це свідчить внутрішній документ, підготовлений працівниками НАБУ для Гізо Углави, першого заступника Ситника, в якому детективи НАБУ звітували про поставлене їм завдання - придумати приводи для дискредитації керівника САП. Таким приводом могло б стати знайомство Холодницького з Андрієм Богданом, але вже в 2019 році змінилася влада, і Богдан став керівником Офісу Президента - ця версія виявилася незручною для Ситника, який вже почав обгрунтовано переживати за своє крісло, пише "Обозреватель".

Крім САП, НАБУ активно воювало з Генпрокуратурою, а саме з заступником генпрокурора Столярчуком і департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. 12 серпня 2016 року працівники цього департаменту ГПУ затримали двох працівників оперативно-технічного підрозділу НАБУ під час проведення "негласних заходів" - стеження детективів за працівниками Генпрокуратури. Наведені нижче документи - це "чорний список" працівників ГПУ з фотографіями і "списком образ", завданих працівниками прокуратури шпигунам з НАБУ. Цей список отримав Гізо Углава від своїх підлеглих.

НАБУ вже звинувачували в тому, що нібито отримавши від суду дозвіл на прослушку 18 осіб, насправді бюро незаконно прослуховувало близько 140. Опубліковані раніше матеріали листування також свідчать, що НАБУ прослуховувало, збирало досьє і зливало компромат іноземним державам. Об'єктом таких незаконних дій були переважно політики, бізнесмени і працівники правоохоронних органів.