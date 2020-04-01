Від коронавірусу помер актор "Зоряних війн" Ендрю Джек

У Великобританії, в одній з лікарень міста Черсти помер актор Ендрю Джек, який запам'ятався завдяки своїй ролі в кіносазі "Зоряні війни". Про це у своєму Twitter повідомив актор і продюсер Грег Грюнберг. Скріншот: twitter\/greggrunberg Як повідомляє видання Daily Mail, актор боровся з коронавірусом, а його дружина Габріель Рождерс так і не встигла з ним попрощатися, оскільки на момент його смерті перебувала на карантині в Австралії. Ендрю Джек з'являвся в двох епізодах "Зоряних воєн": "Зоряні війни: Пробудження сили" "Зоряні війни: Останні джедаї". Продюсер Грюнберг назвав актора одним із самих добрих людей, з якими він коли-небудь працював. Подивитися цю публікацію в Instagram It breaks my heart to let you know we lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus when admitted to hospital less than 48 hours ago in suburban London. He died today. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his children, step children, grandchildren, brother, friends, and I were all 'with' him. Take care out there, lovers x Публікація від Gabrielle Rogers (@gabriellejillrogers) 30 Бер 2020 в 10:06 PDT Актор був відомий також в Голлівуді. Він працював постановником мови з багатьма кінозірками. Серед них: Скарлетт Йохансон, Пірс Броснан, Роберт Дауні-молодший та ін. Крім того, він був задіяний у зйомках трилогії "Володар кілець", а також розробив акценти для акторів відомого фільму "Троя" за участю Бреда Пітта. Як повідомляли Українські Новини, 29 березня в Кракові від коронавірусу помер знаменитий польський композитор Кшиштофф Пендерецький.