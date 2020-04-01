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01 квітня 2020, середа, 09:55 9
Життя 2020-04-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Від коронавірусу помер актор "Зоряних війн" Ендрю Джек

Від коронавірусу помер актор "Зоряних війн" Ендрю Джек

Елизавета Кесельман
Зоряні війни, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, боротьба з коронавірусом, Ендрю Джек
Актор Ендрю Джек. Фото: instagram/gabriellejillrogers/
Актор Ендрю Джек. Фото: instagram/gabriellejillrogers/

У Великобританії, в одній з лікарень міста Черсти помер актор Ендрю Джек, який запам'ятався завдяки своїй ролі в кіносазі "Зоряні війни". Про це у своєму Twitter повідомив актор і продюсер Грег Грюнберг.

Скріншот: twitter/greggrunbergСкріншот: twitter/greggrunberg

Як повідомляє видання Daily Mail, актор боровся з коронавірусом, а його дружина Габріель Рождерс так і не встигла з ним попрощатися, оскільки на момент його смерті перебувала на карантині в Австралії.

Ендрю Джек з'являвся в двох епізодах "Зоряних воєн": "Зоряні війни: Пробудження сили" "Зоряні війни: Останні джедаї".

Продюсер Грюнберг назвав актора одним із самих добрих людей, з якими він коли-небудь працював.

 

Актор був відомий також в Голлівуді. Він працював постановником мови з багатьма кінозірками. Серед них: Скарлетт Йохансон, Пірс Броснан, Роберт Дауні-молодший та ін.

Крім того, він був задіяний у зйомках трилогії "Володар кілець", а також розробив акценти для акторів відомого фільму "Троя" за участю Бреда Пітта.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня в Кракові від коронавірусу помер знаменитий польський композитор Кшиштофф Пендерецький.

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