Подружжя-емігранти з України померли в один день в Чикаго від COVID-19

Українці хворіють від зараження коронавірусом не лише в нашій країні, а й за кордоном. Як повідомляли Українські Новини, станом на 31 березня, 30 українців лікуються від коронавирусу за межами нашої держави, а 8 - одужали. Страждають від пандемії і представники української еміграції. Як інформує найбільш популярна газета Чикаго і американського Середнього Заходу "Чикаго тріб‘юн", в місцевому госпіталі померли чоловік і дружина - Фелікс і Луїза Огородники, які переїхали до США з України кілька років тому. За інформацією видання, влада Іллінойсу зафіксували той факт, що ця подружня пара стала першою подвійною жертвою пандемії в штаті. 88-річний Фелікс Огородник і його дружина, Луїза, якій було 84 роки, померли в минулу суботу в лікарні Гленбрук в Гленвью. Луїза Огородник працювала лікарем в Україні, а її чоловік, Фелікс Огородник, був менеджером з постачання будівельної компанії в нашій країні. - Його сім'я була для нього всім, - сказали близькі покійного. - Він дуже любив садівництво і часто безоплатно ділився своїм врожаєм з родичами та сусідами. Згідно з даними судово-медичної експертизи, Фелікс Огородник помер приблизно через 4,5 години після смерті своєї дружини. Як інформували Українські Новини, в повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ в соціальній мережі Facebook зазначається, що за станом на 1 квітня в медичних установах за межами України померли 3 громадянки нашої країни.