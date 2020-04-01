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01 квітня 2020, середа, 09:33 55
Медицина 2020-04-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
Подружжя-емігранти з України померли в один день в Чикаго від COVID-19

Подружжя-емігранти з України померли в один день в Чикаго від COVID-19

Ірина Дорофейчук
США, Медицина, Чикаго, еміграція, Пандемія, Коронавірус, Covid-19
Фелікс Огородник, 88 років, і його дружина Луїза, 84 роки. Подружня пара померла з різницею у кілька годин 28 березня 2020 року в лікарні Гленбрук (Чикаго, США) через проблем, пов'язані з COVID-19. Фото із сімейного архіву.
Фелікс Огородник, 88 років, і його дружина Луїза, 84 роки. Подружня пара померла з різницею у кілька годин 28 березня 2020 року в лікарні Гленбрук (Чикаго, США) через проблем, пов'язані з COVID-19. Фото із сімейного архіву.

Українці хворіють від зараження коронавірусом не лише в нашій країні, а й за кордоном. Як повідомляли Українські Новини, станом на 31 березня, 30 українців лікуються від коронавирусу за межами нашої держави, а 8 - одужали.

Страждають від пандемії і представники української еміграції. Як інформує найбільш популярна газета Чикаго і американського Середнього Заходу "Чикаго тріб‘юн", в місцевому госпіталі померли чоловік і дружина - Фелікс і Луїза Огородники, які переїхали до США з України кілька років тому. За інформацією видання, влада Іллінойсу зафіксували той факт, що ця подружня пара стала першою подвійною жертвою пандемії в штаті.

88-річний Фелікс Огородник і його дружина, Луїза, якій було 84 роки, померли в минулу суботу в лікарні Гленбрук в Гленвью.

Луїза Огородник працювала лікарем в Україні, а її чоловік, Фелікс Огородник, був менеджером з постачання будівельної компанії в нашій країні.

- Його сім'я була для нього всім, - сказали близькі покійного. - Він дуже любив садівництво і часто безоплатно ділився своїм врожаєм з родичами та сусідами.

Згідно з даними судово-медичної експертизи, Фелікс Огородник помер приблизно через 4,5 години після смерті своєї дружини.

Як інформували Українські Новини, в повідомленні на сторінці Міністерства закордонних справ в соціальній мережі Facebook зазначається, що за станом на 1 квітня в медичних установах за межами України померли 3 громадянки нашої країни.

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