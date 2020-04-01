У 2019 доходи українців збільшилися на 14%

В той час, як в 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, в

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 14,6%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,1%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,6%.

Доходи та витрати населення України у 2019 році, дані Державної служби статистики:

млн гривень % до 2018 Доходи, всього: 3699346 113,9 1. Оплата праці 1753337 114,6 2. Прибуток і змішаний дохід 678275 118,6 3. Доходи від майна, отримані 94481 103,6 4. Соціальна допомога, інші поточні та капітальні трансферти, з них: 1173253 111,1 - соціальна допомога 559308 120,1 - інші поточні трансферти 161964 112,3 - соціальні трансферти в натурі 451981 101,3 Витрати і заощадження, всього: 3699346 113,9 1. Придбання товарів і оплата послуг 3406202 118,1 2. Доходи від майна, оплачені 39273 131,0 3. Поточні податки на прибуток, майно та інші оплачені поточні трансферти, в тому числі: 370036 122,4 - поточні податки на прибуток, майно та ін 295767 119,0 - внески на соціальне страхування 3842 131,8 - інші поточні трансферти 70427 138,6 Заощадження (приріст) -116165 х 4. Накопичення нефінансових активів -21148 х 5. Приріст фінансових активів, з них: -95017 х - приріст грошових вкладень і заощаджень в ціннихпаперах 67452 - - заощадження в іноземній валюті 53166 - - позики, отримані за винятком погашених 24335 -

Як повідомляли Українські Новини, у 4-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 11,1% порівняно з 4-м кварталом 2018 року до 1013,371 млрд гривень, витрати – на 15,4% до 1 059,980 млрд гривень.

Тим часом тільки 10% українців мають грошові заощадження.