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01 квітня 2020, середа, 08:45 35
Економіка 2020-04-01T11:00:04+03:00
Українські Новини
У 2019 доходи українців збільшилися на 14%

У 2019 доходи українців збільшилися на 14%

Анна Рудык
підвищення зарплат, Держстат, Доходи населення, Витрати населення
Гроші
Гроші

В той час, як в 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, в 2019 році доходи населення збільшилися на 13,9% порівняно з 2018 роком до 3 699,346 млрд гривень, витрати – на 19,1% до 3 815,511 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення оплати праці - на 14,6%, соціальної допомоги та інших поточних і капітальних трансфертів – на 11,1%, а також прибутку і змішаного доходу - на 18,6%.

Доходи та витрати населення України у 2019 році, дані Державної служби статистики:

  млн гривень % до 2018
Доходи, всього: 3699346 113,9
1. Оплата праці 1753337 114,6
2. Прибуток і змішаний дохід 678275 118,6
3. Доходи від майна, отримані 94481 103,6
4. Соціальна допомога, інші поточні та капітальні трансферти, з них: 1173253 111,1
- соціальна допомога 559308 120,1
- інші поточні трансферти 161964 112,3
- соціальні трансферти в натурі 451981 101,3
Витрати і заощадження, всього: 3699346 113,9
1. Придбання товарів і оплата послуг 3406202 118,1
2. Доходи від майна, оплачені 39273 131,0
3. Поточні податки на прибуток, майно та інші оплачені поточні трансферти, в тому числі: 370036 122,4
- поточні податки на прибуток, майно та ін 295767 119,0
- внески на соціальне страхування 3842 131,8
- інші поточні трансферти 70427 138,6
Заощадження (приріст) -116165 х
4. Накопичення нефінансових активів -21148 х
5. Приріст фінансових активів, з них: -95017 х
- приріст грошових вкладень і заощаджень в ціннихпаперах 67452 -
- заощадження в іноземній валюті 53166 -
- позики, отримані за винятком погашених 24335 -

Як повідомляли Українські Новини, у 4-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 11,1% порівняно з 4-м кварталом 2018 року до 1013,371 млрд гривень, витрати – на 15,4% до 1 059,980 млрд гривень.

Тим часом тільки 10% українців мають грошові заощадження.

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