Facebook, Супрун і "Сокира Перуна". Що пов'язує з ультраправими українських партнерів найбільшої соцмережі, - ЗМІ

Facebook, Супрун і "Сокира Перуна". Що пов'язує з ультраправими українських партнерів найбільшої соцмережі, -

27 березня Facebook опублікував прес-реліз, згідно з яким найбільша соцмережа запустила в Україні програму перевірки фактів для протидії дезінформації, повідомляє портал strana.ua. У Facebook обрали для цієї роботи дві українські організації: VOX і StopFake.

Репортери зібрали інформацію про організацію StopFake, яка фактично буде цензурувати український сегмент Facebook - найбільшої соціальної мережі в світі. А також з'ясували, чому інтерес до новин про ультправих у StopFake може бути не випадковим.

У соцмережі Twitter організація StopFake охарактеризувала саму себе у такий спосіб: "Ми відстежуємо/перевіряємо факти/викриваємо російську пропаганду. Створені студентами/випускниками/факультетом Могилянської школи журналістики".

Таким чином, учасники StopFake позиціонуються як "борці з російською пропагандою". І дійсно, левова частка матеріалів StopFake присвячена викриттю публікацій російських ЗМІ.

Спочатку прес-реліз від Facebook про вибір українських "цензорів" оприлюднив журналіст з американського видання BuzzFeed News Крістофер Міллер:

Джерело: twitter.com/ChristopherJM

У прес-релізі Facebook повідомив механізм цензурування контенту: якщо його експерт з перевірки фактів визначає інформацію як фейк, то вона з'явиться в стрічці новин нижче, ніж інші новини. В результаті фейк побачать менше людей, а сторінка, що його розмістила, втратить можливість монетизації і розміщення реклами.

Також Facebook буде позначати такі повідомлення як фейкові і попереджати користувачів, що інформація недостовірна.

Крістофер Міллер написав, що це добре в теорії, але участь в процесі StopFake має викликати занепокоєння.

Пізніше він в коментарі пояснив, що саме його турбує.

"Співробітник StopFake Євген Федченко (один із засновників і виконавчий директор організації - ред.) займає політичні позиції і виступає проти свободи преси і новин, які критикують уряд або не використовують мову, яку він вважає за кращу", - написав Міллер.

Ще в одному коментарі він додав: "мені також сказали, що групи і уряду, включаючи Велику Британію, скоротили фінансування StopFake через побоювання з приводу здібностей перевіряти факти, і публічні коментарі з боку співзасновника Федченка, який нападає на журналістів і свободу преси".

Інший журналіст Майкл Колборн, який співпрацює з виданнями Bellingcat і Haaretz, також звернув увагу на новину. Він повідомив, що у вересні 2017 року представник StopFake Марко Супрун взяв участь у заході разом з Арсенієм Білодубом - творця неонацистського модного лейбла і лідера групи "Сокира Перуна".

"Одна з пісень групи "Сокира Перуна" - "Шість мільйонів слів брехні", в якій заперечується Голокост", - написав журналіст.

Джерело: twitter.com/ColborneMichael

Журналіст розмістив кілька фотографій із заходу. Згідно з підписом до одного з фото, "брати" Марко Супрун, Андрій Середа та Арсеній Білодуб "розповідають про дух української нації":

Джерело: twitter.com/ColborneMichael

У зв'язку з цим Майкл Колборн задається питанням:

"Facebook'у треба задати питання, чому їх публічна особа спілкується з неонацистами. Цікаво: якби я розмістив це на Facebook, це було б понижено й позначено як дезінформація?":

Джерело: twitter.com/ColborneMichael

Марко Супрун, який засвітився в спільному заході з ультраправими, - це чоловік екс-міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Марко Супрун дуже активно бере участь в роботі організації StopFake, яку вибрав своїм новим партнером Facebook.

Марко Супрун разом зі своєю дружиною - громадяни США, які в 2013 році перед початком Євромайдану переїхали до України.

Арсеній Білодуб (Климачов), якого на заході назвали "братом" Марко Супруна, - дуже відома в ультраправих і радикальних колах особистість. Він лідер рок-гурту "Сокира Перуна".

Також він власник популярного в середовищі ультраправих бренду одягу "Sva stone". Svastone (свастон) - це сленгове назва фашистського символу свастики.

Нагадаємо, що з 2016 по 2019 роки Уляна Супрун виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України. Вона прославилася масою неоднозначних висловлювань, а також запустила скандальну реформу української охорони здоров'я. Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня 2019 Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я, тим самим припинивши повноваження Уляни Супрун як виконуючої обов'язки керівника МОЗ.