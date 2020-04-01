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  • Валерій Макеєв: Що стоїть за бравими рапортами поліції про складання адмінпротоколів за порушення правил карантину
01 квітня 2020, середа, 06:17 3 Думка
Судова влада 2020-04-01T06:17:01+03:00
Українські Новини
Валерій Макеєв: Що стоїть за бравими рапортами поліції про складання адмінпротоколів за порушення правил каран

Валерій Макеєв: Що стоїть за бравими рапортами поліції про складання адмінпротоколів за порушення правил карантину

Ірина Дорофейчук
Карантин, НСЖУ, Валерій Макеєв, Коронавірус, Covid-19, Адміністративне правопорушення, Правила карантину
Валерій Макєєв. Фото: dzvin.media
Валерій Макєєв. Фото: dzvin.media

З другої половини березня в Україні введено жорсткі карантинні заходи за порушення яких передбачена відповідальність за ст. 44-3 (порушення правил карантину) Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП). Адвокат та секретар Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Валерій Макеєв оприлюдним огляд судових рішень щодо порушення правил карантину та висловив свою думку щодо даної ситуації.

Поліція вже відрапортувала про тисячі складених протоколів. Проте, від складання протоколу до реального покарання за рішенням суду, як з’ясувалось, пролягає довгий та тернистий шлях.

За логікою створення Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) Украини, будь-який громадянин може дізнатись про  суть судових рішень за певними категоріями. ЄДРСР станом на 30 березня 2020 року видав лише 15 постанов суду за ст. 44-3 КУпАП.

Та за наявними у реєстрі постановами, результат невтішний:

  • лише у 1 (одному) з 1 випадків було притягнуто порушника до матеріального покарання у розмірі 17 000 гривень;
  • 20% покарань – у формі усних попереджень суду;
  • 40% протоколів - повернуто до поліції на доопрацювання;
  • 33,5% - взагалі закрито провадження за відсутністю складу правопорушення.

Що маємо? Дуже низьку якість складання самих протоколів.

Коли реальне покарання за правопорушення є ілюзорним, вбивається сама норма законотворчості, за якої всі громадяни мали б дотримуватись певних правил під час карантину, а за порушення правил наставала б невідворотне покарання.

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