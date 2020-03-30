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30 березня 2020, понеділок, 18:14 158
Президент 2020-03-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Кирило Тимошенко не зміг відповісти, чи відсторонять главу ОП на час розслідування САП щодо "плівок Єрмака"

Кирило Тимошенко не зміг відповісти, чи відсторонять главу ОП на час розслідування САП щодо "плівок Єрмака"

Тетяна Зотова
САП, Кирило Тимошенко, Андрій Єрмак, Офіс Президента України
Кирило Тимошенко. Фото: president.gov.ua
Кирило Тимошенко. Фото: president.gov.ua

Заступник глави Офісу Президента (ОП) України Кирило Тимошенко, який відповідає за інформаційну політику, заявив, що Президент Володимир Зеленський ще не вирішив чи коментувати йому скандал з опублікованими відеозаписами, на яких зафіксовано, як брат глави ОП Андрія Єрмака Денис проводить співбесіди з кандидатами на державні посади.

Це повідомило інтернет-видання Hubs.

"... Якщо Президент України вважає потрібним це коментувати, він дійсно прокоментує. Я не розумію, чому до мене питання чи коментар. САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) працює по своїй лінії, пан Єрмак все це прокоментував. Якщо Президент вважатиме за потрібне це прокоментувати, він дійсно це прокоментує", – сказав Кирило Тимошенко на прохання видання пояснити позицію Зеленського.

Він також не зміг відповісти на питання щодо того, чи відсторонить Зеленський главу ОП Єрмака від виконання обов'язків на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, що відкрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

"Я не можу прокоментувати, чи відсторонить, не не відсторонить. Це не моя компетенція. Це Президент особисто вирішує дане питання", – прокоментував Тимошенко.

За його словами, "якщо він (Зеленський) вирішить зробити якісь кроки, ми, звичайно, це прокоментуємо... зараз не можу надати інформацію про те, які кроки буде робити Президент, чи відсторонить когось".

Раніше в коментарі журналістам прес-секретар Президента Юлія Мендель сказала, що Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів. "Президент що, повинен реагувати на кожен пост в Facebook?" – пояснила вона інформаційну політику глави держави.

Нагадаємо, САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину Денисом Єрмаком, братом глави ОП. Зокрема, справу порушено на основі відеозаписів, які опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос. На них брат Андрія Єрмака - Денис - проводить співбесіди з кандидатами на держпосади. На відео також певні особи обговорюють грошові винагороди за такі послуги. Спікер парламенту Дмитро Разумков вже прокомментировал журналістам цю резонансну справу.

Ряд експертів вважають, що на час проведення розслідування Андрій Єрмак повинен бути відсторонений від виконання обов'язків глави ОП.

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