Коррупция недопустима, – Разумков прокомментировал скандал с главой ОП Ермаком

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал обнародованные народным депутатом Гео Леросом (фракция "Слуга народа") видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

Об этом сообщило интернет-издание Depo.ua.

"Мое личное мнение – коррупция недопустима", – сказал председатель Рады. Спикер подчеркнул, что таким должно быть не только его мнение, а мнение "любого человека в украинском государстве".

"Если чиновник занимается подобными действиями, то он будет наказан. И это нормально. Так происходит во всем цивилизованном мире. Посмотрим, как будут разворачиваться события, – подтвердится или нет", – подытожил Разумков.

При этом, Разумаков отметил, что ждет ответы со стороны Ермака и Лероса.

"Думаю, что в ближайшее время будут даны ответы и со стороны Ермака, и со стороны Гео Лероса касательно данного вопроса. И тогда мы сможем формировать для себя те или иные решения", – сказал спикер украинского парламента.

Напомним, 29 марта нардеп Лерос обнародовал несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности, в разговоре называются различные суммы.

Андрей Ермак назвал клеветой видеозаписи, опубликованные Леросом и обещал подать соответствующие заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР). В ответ Лерос обнародовал еще ряд видео с Ермаком и направил видеозаписи в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).