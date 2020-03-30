підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 13:29 24
Верховна Рада і партії 2020-03-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Україна має почати переговори про реструктуризацію державного боргу, – Льовочкін

Україна має почати переговори про реструктуризацію державного боргу, – Льовочкін

Тетяна Зотова
Бюджет, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, держборг, ОП-ЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

До кінця року Україні потрібно виплатити 11,6 млрд доларів, що може виявитися непосильним завданням в умовах наростаючої бюджетної кризи. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін, інформує офіційний портал політика.

"Пандемія - це надзвичайна ситуація і для фінансової системи. В умовах, коли бюджет зіткнувся з величезним дефіцитом внаслідок карантину і помилок уряду, виплата до кінця року 310 млрд грн держборгу стане непосильним завданням для нашої країни. Тільки за держборгом у валюті необхідно віддати кредиторам 7,7 млрд доларів. Сьогодні це близько 217 млрд гривень за офіційним курсом 28,18, але ніхто не знає, яким буде курс до кінця року. Є всі підстави вважати, що вже в найближчі місяці влади доведеться обирати між виплатою держборгу і фінансуванням найнеобхідніших витрат на охорону здоров'я і соціальний захист громадян. У зв'язку з цим переговори про реструктуризацію держборгу потрібно починати вже зараз", - заявив народний депутат.

Він повідомив, що минулого тижня п'ятирічні кредитно-дефолтні свопи України підскочили до 1143 базисних пунктів - найгіршою позначки з 2015 року, коли тодішній уряд провiв катастрофічну для країни реструктуризацію держборгу.

"Саме для того, щоб уникнути помилок п'ятирічної давності та не погоджуватися на будь-які умови в останній момент, займатися питанням реструктуризації держборгу потрібно вже сьогодні. Інакше завтра країна отримає умови набагато гірше і посилить боргові зобов'язання, в які загнала Україну минула влада", - підсумував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Бюджет Опозиційна платформа - За життя Сергій Льовочкін держборг ОП-ЗЖ

Уряд скоротить витрати на апарат ВР, Держуправлінн...
Треба чітко сказати зовнішнім кредиторам, що Украї...
Льовочкін вимагає повернути держрегулювання цін на...
Загальний держборг у лютому скоротився до $83,4 мл...
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами
Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко
Новини
Рада звільнила Ємця та Уманського 15:00
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус 14:47
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ 14:40
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком 14:26
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня 14:00
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всіх громадян, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:13
більше новин
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok