Україна має почати переговори про реструктуризацію державного боргу, – Льовочкін

До кінця року Україні потрібно виплатити 11,6 млрд доларів, що може виявитися непосильним завданням в умовах наростаючої бюджетної кризи. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін, інформує офіційний портал політика.

"Пандемія - це надзвичайна ситуація і для фінансової системи. В умовах, коли бюджет зіткнувся з величезним дефіцитом внаслідок карантину і помилок уряду, виплата до кінця року 310 млрд грн держборгу стане непосильним завданням для нашої країни. Тільки за держборгом у валюті необхідно віддати кредиторам 7,7 млрд доларів. Сьогодні це близько 217 млрд гривень за офіційним курсом 28,18, але ніхто не знає, яким буде курс до кінця року. Є всі підстави вважати, що вже в найближчі місяці влади доведеться обирати між виплатою держборгу і фінансуванням найнеобхідніших витрат на охорону здоров'я і соціальний захист громадян. У зв'язку з цим переговори про реструктуризацію держборгу потрібно починати вже зараз", - заявив народний депутат.

Він повідомив, що минулого тижня п'ятирічні кредитно-дефолтні свопи України підскочили до 1143 базисних пунктів - найгіршою позначки з 2015 року, коли тодішній уряд провiв катастрофічну для країни реструктуризацію держборгу.

"Саме для того, щоб уникнути помилок п'ятирічної давності та не погоджуватися на будь-які умови в останній момент, займатися питанням реструктуризації держборгу потрібно вже сьогодні. Інакше завтра країна отримає умови набагато гірше і посилить боргові зобов'язання, в які загнала Україну минула влада", - підсумував Сергій Льовочкін.