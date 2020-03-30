Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld

Профільне британське аналітичне видання PoultryWorld опублікувало статтю, присвячену проблемам української яєчної галузі. Видання вважає, що штучне доведення до банкрутства найбільшого українського виробника яєць - агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка, може стати "небаченою катастрофою для всієї аграрної галузі України".

Над українською яєчною промисловістю нависають темні хмари, вважає британське ЗМІ. З початку спалаху економічної кризи у 2014 році багато українських компаній опинились у скрутному становищі, однак зараз в критичній ситуації опинився великий сільськогосподарський холдинг "Авангард". Якщо тиск на холдинг призведе до банкрутства, це "було б небаченою катастрофою для всієї аграрної галузі України", пише PoultryWorld.

Видання зазначає, що підприємство пережило економічну кризу, яка зачепила країну в 2014 році після анексії Криму Росією. Скорочення утримуваних птахів у 2015 році відбулося через те, що господарства на сході України, розташовані поблизу зони конфлікту, припинили виробництво. Крім цього, внутрішній попит на яйця впав через зменшення споживання в умовах кризи. Однак підприємство значною мірою переорієнтувалося на експорт, який показує щорічне зростання.

Британське видання пише, що нові проблеми почалися через конфлікт власника агрохолдингу Олега Бахматюка з НАБУ.

"Нещодавній конфлікт між Олегом Бахматюком, власником "Авангарду", та владою України може свідчити про те, що ситуація виходить з-під контролю. Нещодавно міжнародні кредитори сільськогосподарського підприємства "Авангард" написали листа до прем'єр-міністра Олексія Гончарука із запитом, чи слід Національному антикорупційному бюро України переслідувати Олега Бахматюка".

Йдеться про кримінальну справу, відкриту НАБУ щодо рефінансування банку, яку сам бізнесмен вважає тиском на бізнес. "Зараз Бахматюк відкрито говорить про можливе банкрутство свого гіганта з виробництва яєць, заявивши, що "досягнення конструктивної позиції з кредиторами і урядом заощадить набагато більше від вартості акцій, а спроба продати активи частково призведе лише до більших втрат". Крім можливого краху компанії, існує також загроза її незаконного поглинання," - пише PoultryWorld.

"Банкрутство "Авангард" спричинило би турбулентність не тільки в Україні, але і на світовому ринку яєць, - розповіло джерело PoultryWorld в українському птахівництві. - Ніколи раніше компанія такого масштабу не припиняла свою діяльність в пострадянську епоху, і причин для цього не було - Avangard - досить ефективна компанія. Але є здоровий глузд і є політика, а іноді переважає політика".

Агрохолдинг "Авангард" є одним з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів у світі. Станом на кінець 2018 року агрохолдинг займає 30% промислового ринку яєць і 66% ринку сухих яєчних продуктів України. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) є найбільшим експортером яєць і сухих яєчних продуктів України і реалізує продукцію в більш ніж 40 країн світу, в основному на Близький Схід, в країни Африки, Азії, СНД та ЄС.