"ДТЕК Енерго" працює у штатному режимі і почав реструктуризацію позик.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, компанія не планує скорочень і звільнень, а зарплата співробітникам виплачуватиметься відповідно до чинного законодавства.

"Компанія ДТЕК Енерго почала переговори з кредиторами про реструктуризацію позик. Ми хочемо перейти на нові умови обслуговування, щоб знизити економічне навантаження на компанію, зберегти робочі місця і забезпечити безперебійну роботу підприємств. Це необхідна умова нині, її спричинено економічною ситуацією через системну кризу в українській енергетиці і посилено світовою кризою через пандемію коронавірусу COVID-19", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

Він наголосив, що реструктуризація - це не дефолт, а зміна порядку і термінів виплат кредиторам, при цьому компанія впевнена в досягненні компромісу з власниками облігацій і банками.

Як повідомляли Українські Новини, "ДТЕК Енерго" призупинила виплати купона за єврооблігаціями і відсотків по банківському боргу і розробляє пропозиції щодо їх реструктуризації.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайний стан у всіх регіонах до 24 квітня.

У листопаді 2019 року "ДТЕК Енерго" завершила реструктуризацію свого банківського боргу, випустивши єврооблігації на 100 млн доларів.

"ДТЕК Енерго" - структура холдингу ДТЕК, яка об'єднує вугільний бізнес, генерацію і дистрибуцію електроенергії, а також підприємства гірничого машинобудування.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.